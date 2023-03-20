Эпидемия COVID спасла челябинцев от распространения опасной инфекции

В январе стало известно о вспышке кори в некоторых российских регионах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эпидемия COVID и принятые в связи с этим ограничения помогли победить корь в Челябинской области. Об этом 21 марта сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Софейкова.

«COVID помог победить в регионе корь. Это очень заразное и коварное заболевание. С момента возникновения коронавируса и введения ограничений с 2020 года в области не было выявлено ни одного случая заболевания корью», — заявила Софейкова на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

В январе этого года стало известно о вспышке кори в некоторых российских регионах. По данным ВОЗ, за восемь месяцев прошлого года зарегистрировано более 155,5 тыс. случаев заболевания корью в 153 странах.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей МЗЧО Рафии Бабик, сегодня никто не гарантирует, что корь не появится в Челябинской области. Эта опасная инфекционная болезнь распространяется мгновенно, часто выбирая людей путешествующих или работающих в сфере обслуживания и торговли.

«Корь страшна тем, что иммунная система заболевшего может перестать справляться и спустя три года может наступить летальный исход. У переболевшего корь может вызывать поражение нервной системы или панэнцефалит», — добавила Бабик.