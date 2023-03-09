Полянский озвучил условие для начала Третьей мировой войны

Постпредство РФ: поставки самолетов Киеву будет означать прямое участие НАТО в конфликте

10 марта 2023 в 07:58 Размер текста - 17 +

НАТО вступит в конфликт на Украине, поставив туда самолеты, сказал Дмитрий Полянский Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки боевых самолетов Киеву будут означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Не знаю, насколько это [поставки самолетов Украине] реально. Но самолеты будут подразумевать много вещей. И это может предполагать прямое вовлечение стран НАТО в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого», — заявил Полянский в интервью американскому журналисту Джэксону Хинклу. Первый зампостпреда РФ при ООН подчеркнул, что прямое вовлечение НАТО в конфликт будет на руку Киеву. Полянский объясняет это тем, что только в таком случае сохранится режим украинского президента Владимира Зеленского. «Есть ряд политиков в США, в Европе, которые говорят, что нам нужно послать армию, нам нужно воевать. Вы понимаете, что это означает начало третьей мировой войны, потому что мы говорим о попытке победить ядерную державу», — сказал он. При этом поставки танков не изменят ситуации, заключил Полянский. Запад активно спонсирует Украину с начала спецоперации. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, за прошлый год Киев получил помощи на 120 млрд рублей, сообщает «Утро.ру». Запад договорился поставлять танки Украине, поставки самолетов остаются под вопросом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставки боевых самолетов Киеву будут означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Не знаю, насколько это [поставки самолетов Украине] реально. Но самолеты будут подразумевать много вещей. И это может предполагать прямое вовлечение стран НАТО в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого», — заявил Полянский в интервью американскому журналисту Джэксону Хинклу. Первый зампостпреда РФ при ООН подчеркнул, что прямое вовлечение НАТО в конфликт будет на руку Киеву. Полянский объясняет это тем, что только в таком случае сохранится режим украинского президента Владимира Зеленского. «Есть ряд политиков в США, в Европе, которые говорят, что нам нужно послать армию, нам нужно воевать. Вы понимаете, что это означает начало третьей мировой войны, потому что мы говорим о попытке победить ядерную державу», — сказал он. При этом поставки танков не изменят ситуации, заключил Полянский. Запад активно спонсирует Украину с начала спецоперации. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, за прошлый год Киев получил помощи на 120 млрд рублей, сообщает «Утро.ру». Запад договорился поставлять танки Украине, поставки самолетов остаются под вопросом.