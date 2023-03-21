В Каслях собственники квартир не могут заключить договор с управляющей компанией. Фото

21 марта 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Жильцы не могут заключить договор с УК, потому что владелец здания не согласен Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Каслях Челябинской области жильцы не могут заключить договор с управляющей компанией (УК), потому что их квартиры расположены в здании МЧС. Об этом URA.RU сообщила читательница. «Наш дом по улице Василия Комиссарова, дом 1, последний раз обслуживала УК в январе 2020 года. Здание принадлежит МЧС, в нем находится пожарное депо, занимающее больше половины. На собрании собственников предлагалось заключить договор с УК, но представители ведомства отказались. Предоставлять услуги вызвалась только УК „Каслинская“, но с условием обслуживания всего здания. Договор так и не заключен, а здание требует обслуживания», — сообщила URA.RU Валентина Игнатова. URA.RU связалось с главой города Касли Екатериной Васениной. Она о проблеме знает, но сделать без распоряжения надзорных органов ничего не может. «В настоящее время ситуация с квартирами рассматривается судом, прокуратурой. Мэрия ждет их решения. Если нас обяжут провести конкурс на УК, то мы его проведем. Этот дом за гранью закона, когда жилые помещения находятся в нежилом здании», — рассказала Васенина. Кирпичная кладка фасада обсыпается Фото: Игнатова В. Здание стоит на берегу пруда, поэтому фундамент «гуляет» и рушится Фото: Игнатова В. Крыша у здания протекает, вода вредит проводке, которая замыкает Фото: Игнатова В.

В Каслях Челябинской области жильцы не могут заключить договор с управляющей компанией (УК), потому что их квартиры расположены в здании МЧС. Об этом URA.RU сообщила читательница. «Наш дом по улице Василия Комиссарова, дом 1, последний раз обслуживала УК в январе 2020 года. Здание принадлежит МЧС, в нем находится пожарное депо, занимающее больше половины. На собрании собственников предлагалось заключить договор с УК, но представители ведомства отказались. Предоставлять услуги вызвалась только УК „Каслинская“, но с условием обслуживания всего здания. Договор так и не заключен, а здание требует обслуживания», — сообщила URA.RU Валентина Игнатова. URA.RU связалось с главой города Касли Екатериной Васениной. Она о проблеме знает, но сделать без распоряжения надзорных органов ничего не может. «В настоящее время ситуация с квартирами рассматривается судом, прокуратурой. Мэрия ждет их решения. Если нас обяжут провести конкурс на УК, то мы его проведем. Этот дом за гранью закона, когда жилые помещения находятся в нежилом здании», — рассказала Васенина.