Свердловчанке, чей отец погиб на производстве, заплатят 1 млн рублей

22 марта 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Жительнице Екатеринбурга выплатят моральную компенсацию за смерть отца Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительнице Екатеринбурга выплатят миллион рублей в качестве моральной компенсации за смерть отца в августе 2020 года. Мужчина работал на промышленном производстве и погиб во время падения монтажной вышки, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «На основании заключения прокурора суд взыскал с предприятия в пользу дочери погибшего работника компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. По результатам расследования факта несчастного случая на производстве в действиях работодателя выявлены нарушения в сфере охраны труда, а именно — допуск до работы без инструктажа по охране труда, обучения и проверки знаний требований охраны труда», — рассказали в надзорном ведомстве. Трагедия произошла 8 августа 2020 года. На одном из предприятий из-за падения монтажной вышки погиб работник 1952 года рождения.

Жительнице Екатеринбурга выплатят миллион рублей в качестве моральной компенсации за смерть отца в августе 2020 года. Мужчина работал на промышленном производстве и погиб во время падения монтажной вышки, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «На основании заключения прокурора суд взыскал с предприятия в пользу дочери погибшего работника компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. По результатам расследования факта несчастного случая на производстве в действиях работодателя выявлены нарушения в сфере охраны труда, а именно — допуск до работы без инструктажа по охране труда, обучения и проверки знаний требований охраны труда», — рассказали в надзорном ведомстве. Трагедия произошла 8 августа 2020 года. На одном из предприятий из-за падения монтажной вышки погиб работник 1952 года рождения.