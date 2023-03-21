21 марта 2023

Свердловчанке, чей отец погиб на производстве, заплатят 1 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, сварка, сварщик, уральские локомотивы, предприятие, цех, производство
Жительнице Екатеринбурга выплатят моральную компенсацию за смерть отца Фото:

Жительнице Екатеринбурга выплатят миллион рублей в качестве моральной компенсации за смерть отца в августе 2020 года. Мужчина работал на промышленном производстве и погиб во время падения монтажной вышки, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«На основании заключения прокурора суд взыскал с предприятия в пользу дочери погибшего работника компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. По результатам расследования факта несчастного случая на производстве в действиях работодателя выявлены нарушения в сфере охраны труда, а именно — допуск до работы без инструктажа по охране труда, обучения и проверки знаний требований охраны труда», — рассказали в надзорном ведомстве.

Трагедия произошла 8 августа 2020 года. На одном из предприятий из-за падения монтажной вышки погиб работник 1952 года рождения.

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Жительнице Екатеринбурга выплатят миллион рублей в качестве моральной компенсации за смерть отца в августе 2020 года. Мужчина работал на промышленном производстве и погиб во время падения монтажной вышки, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «На основании заключения прокурора суд взыскал с предприятия в пользу дочери погибшего работника компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. По результатам расследования факта несчастного случая на производстве в действиях работодателя выявлены нарушения в сфере охраны труда, а именно — допуск до работы без инструктажа по охране труда, обучения и проверки знаний требований охраны труда», — рассказали в надзорном ведомстве. Трагедия произошла 8 августа 2020 года. На одном из предприятий из-за падения монтажной вышки погиб работник 1952 года рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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