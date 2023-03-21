Свердловчанке, чей отец погиб на производстве, заплатят 1 млн рублей

Жительнице Екатеринбурга выплатят миллион рублей в качестве моральной компенсации за смерть отца в августе 2020 года. Мужчина работал на промышленном производстве и погиб во время падения монтажной вышки, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
«На основании заключения прокурора суд взыскал с предприятия в пользу дочери погибшего работника компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. По результатам расследования факта несчастного случая на производстве в действиях работодателя выявлены нарушения в сфере охраны труда, а именно — допуск до работы без инструктажа по охране труда, обучения и проверки знаний требований охраны труда», — рассказали в надзорном ведомстве.
Трагедия произошла 8 августа 2020 года. На одном из предприятий из-за падения монтажной вышки погиб работник 1952 года рождения.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.