21 марта 2023

В Свердловской области будут патрулировать участки железные дороги, чтобы избежать диверсий

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, рельсы, железная дорога
Губернатор подписал распоряжение для руководителей подразделений РЖД Фото:

Руководство Свердловской железной дороги до 7 июля должно составить список участков, требующих первостепенной защиты от диверсий и террористических атак. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководителям организаций — правообладателям объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры […] до 7 июля определить участки перегонов, требующие первоочередной защиты от террористических актов и диверсий. Принять меры по организации их патрулирования силами ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ», — говорится в документе.

Ранее в Свердловской области утвердили план действий на случай введения в регионе «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы. В нем, в частности, указано, что на подготовительном этапе нужно собрать информацию о публичных мероприятиях «на потенциальных объектах террористических посягательств» и подготовить предложения, как их можно минимизировать угрозу.

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Руководство Свердловской железной дороги до 7 июля должно составить список участков, требующих первостепенной защиты от диверсий и террористических атак. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Руководителям организаций — правообладателям объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры […] до 7 июля определить участки перегонов, требующие первоочередной защиты от террористических актов и диверсий. Принять меры по организации их патрулирования силами ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ», — говорится в документе. Ранее в Свердловской области утвердили план действий на случай введения в регионе «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы. В нем, в частности, указано, что на подготовительном этапе нужно собрать информацию о публичных мероприятиях «на потенциальных объектах террористических посягательств» и подготовить предложения, как их можно минимизировать угрозу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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