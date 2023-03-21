В Свердловской области будут патрулировать участки железные дороги, чтобы избежать диверсий

22 марта 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Губернатор подписал распоряжение для руководителей подразделений РЖД Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Руководство Свердловской железной дороги до 7 июля должно составить список участков, требующих первостепенной защиты от диверсий и террористических атак. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Руководителям организаций — правообладателям объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры […] до 7 июля определить участки перегонов, требующие первоочередной защиты от террористических актов и диверсий. Принять меры по организации их патрулирования силами ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ», — говорится в документе. Ранее в Свердловской области утвердили план действий на случай введения в регионе «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы. В нем, в частности, указано, что на подготовительном этапе нужно собрать информацию о публичных мероприятиях «на потенциальных объектах террористических посягательств» и подготовить предложения, как их можно минимизировать угрозу.

Руководство Свердловской железной дороги до 7 июля должно составить список участков, требующих первостепенной защиты от диверсий и террористических атак. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Руководителям организаций — правообладателям объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры […] до 7 июля определить участки перегонов, требующие первоочередной защиты от террористических актов и диверсий. Принять меры по организации их патрулирования силами ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ», — говорится в документе. Ранее в Свердловской области утвердили план действий на случай введения в регионе «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы. В нем, в частности, указано, что на подготовительном этапе нужно собрать информацию о публичных мероприятиях «на потенциальных объектах террористических посягательств» и подготовить предложения, как их можно минимизировать угрозу.