В Свердловской области утвердили план действий на случай терактов

13 февраля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Правительство опубликовало приказ на случай «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области утвердили план действий на случай введения в регионе «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы. Приказ министерства общественной безопасности региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях реализации указа президента «О порядке установления уровней террористической опасности […] приказываю: утвердить план мероприятий министерства общественной безопасности и подведомственных учреждений, руководителям структурных подразделений министерства общественной безопасности довести до сведения сотрудников и работников содержание данного плана и руководствоваться им по каждому уровню террористической опасности…», — говорится в приказе. К документу прикреплен план мероприятий на случай ЧП. В нем, в частности, указано, что на подготовительном этапе нужно собрать информацию о публичных мероприятиях «на потенциальных объектах террористических посягательств» и подготовить предложения, как их можно ограничить.

В Свердловской области утвердили план действий на случай введения в регионе «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы. Приказ министерства общественной безопасности региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях реализации указа президента «О порядке установления уровней террористической опасности […] приказываю: утвердить план мероприятий министерства общественной безопасности и подведомственных учреждений, руководителям структурных подразделений министерства общественной безопасности довести до сведения сотрудников и работников содержание данного плана и руководствоваться им по каждому уровню террористической опасности…», — говорится в приказе. К документу прикреплен план мероприятий на случай ЧП. В нем, в частности, указано, что на подготовительном этапе нужно собрать информацию о публичных мероприятиях «на потенциальных объектах террористических посягательств» и подготовить предложения, как их можно ограничить.