12 февраля 2023

В Свердловской области утвердили план действий на случай терактов

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, полиция, полицейский автомобиль, полицейское оцепление, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
Правительство опубликовало приказ на случай «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы Фото:

В Свердловской области утвердили план действий на случай введения в регионе «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы. Приказ министерства общественной безопасности региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях реализации указа президента «О порядке установления уровней террористической опасности […] приказываю: утвердить план мероприятий министерства общественной безопасности и подведомственных учреждений, руководителям структурных подразделений министерства общественной безопасности довести до сведения сотрудников и работников содержание данного плана и руководствоваться им по каждому уровню террористической опасности…», — говорится в приказе.

К документу прикреплен план мероприятий на случай ЧП. В нем, в частности, указано, что на подготовительном этапе нужно собрать информацию о публичных мероприятиях «на потенциальных объектах террористических посягательств» и подготовить предложения, как их можно ограничить.

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В Свердловской области утвердили план действий на случай введения в регионе «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы. Приказ министерства общественной безопасности региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях реализации указа президента «О порядке установления уровней террористической опасности […] приказываю: утвердить план мероприятий министерства общественной безопасности и подведомственных учреждений, руководителям структурных подразделений министерства общественной безопасности довести до сведения сотрудников и работников содержание данного плана и руководствоваться им по каждому уровню террористической опасности…», — говорится в приказе. К документу прикреплен план мероприятий на случай ЧП. В нем, в частности, указано, что на подготовительном этапе нужно собрать информацию о публичных мероприятиях «на потенциальных объектах террористических посягательств» и подготовить предложения, как их можно ограничить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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