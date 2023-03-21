Власти расширят список свердловчан, имеющих право на выплаты из-за СВО

22 марта 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Власти планируют расширить категорию тех, кто сможет претендовать на выплаты после смерти супругов на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты законодательного собрания Свердловской области планируют расширить категорию вдов, которые могут претендовать на выплату ежемесячного пособия из-за смерти супруга на спецоперации, сообщает пресс-служба парламента на официальном сайте. «Сейчас существует ряд ограничений — например, вдова (или вдовец — участие в военных действиях в исключительных случаях принимают и женщины) может претендовать на выплату лишь при условии, если проживает с ребенком, не достигшим 23-летия и обучающимся в образовательной организации на очной форме обучения. Либо же ребенок является несовершеннолетним или инвалидом», — отмечает председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Редакция нового законопроекта исключает эти ограничения, оставляя одно условие — если супруга (супруг) не вступит в повторный брак. По остальным случаям выплаты будут проводить независимо от условий их проживания. Ранее URA.RU сообщало, что большинство семей свердловчан, чьи родные участвуют в спецоперации, получили единовременные выплаты. На банковские карточки граждан перевели более 365 млн рублей.

Депутаты законодательного собрания Свердловской области планируют расширить категорию вдов, которые могут претендовать на выплату ежемесячного пособия из-за смерти супруга на спецоперации, сообщает пресс-служба парламента на официальном сайте. «Сейчас существует ряд ограничений — например, вдова (или вдовец — участие в военных действиях в исключительных случаях принимают и женщины) может претендовать на выплату лишь при условии, если проживает с ребенком, не достигшим 23-летия и обучающимся в образовательной организации на очной форме обучения. Либо же ребенок является несовершеннолетним или инвалидом», — отмечает председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Редакция нового законопроекта исключает эти ограничения, оставляя одно условие — если супруга (супруг) не вступит в повторный брак. По остальным случаям выплаты будут проводить независимо от условий их проживания. Ранее URA.RU сообщало, что большинство семей свердловчан, чьи родные участвуют в спецоперации, получили единовременные выплаты. На банковские карточки граждан перевели более 365 млн рублей.