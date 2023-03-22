Мишустин почистил оргкомитет празднования 300-летия Екатеринбурга

Список тех, кто войдет в оргкомитет по празднованию юбилея Екатеринбурга, обновили Фото: Размик Закарян © URA.RU

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в состав организационного комитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Часть фамилий туда добавили, а часть убрали, в том числе фамилию экс-гендиректора УГМК Александра Козицына. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Екатеринбурга, утвержденный распоряжением правительства […] от 1 декабря 2018 года следующие изменения…», — говорится в документе. Далее идет список из трех человек, которых включили в оргкомитет — директор по персоналу УГМК Дмитрий Малышев, замминистр культуры РФ Надежда Преподобная и первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Также из оргкомитета исключили Александра Ковальчика, в 2018-м году занимавшего должность министра экономики и территориального развития Свердловской области, Александра Козицына, который в июле 2022 года покинул пост генерального директора УГМК, Галину Кулаченко, бывшую заместителем свердловского губернатора и министром финансов региона, а также Дениса Мамонтова — экс-министр экономики и территориального развития Свердловской области, ныне министр природных ресурсов и экологии региона — и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Празднование 300-летия Екатеринбурга состоится с 12 по 19 августа. В марте администрация города обновила программу празднования, и теперь она существенно шире той, что была анонсирована в январе.