22 марта 2023

Каждый третий свердловчанин готов получать меньше на прежнем месте работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Примерно 36% готовы снизить зарплату ради сохранения работы Фото:

Около 36% жителей Свердловской области готовы снизить зарплату ради того, чтобы остаться на нынешнем месте работы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru).

«Примерно 36% соискателей из Свердловской области готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения текущей работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место», — сообщили аналитики платформы. Чаще всего это сотрудники IT-сферы, работники консалтинговых компаний и сферы развлечений.

При этом около 45% свердловчан отказались снижать зарплатные требования ради сохранения места работы. К ним относятся сотрудники автобизнеса, добычи сырья, а также из сферы строительства.

Ранее URA.RU сообщало, что более 6000 соискателей-мужчин Свердловской области хотят работать водителями. Также в топ-10 мужских профессий попали программист, менеджер по продажам, инженер-конструктор и упаковщик.

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Около 36% жителей Свердловской области готовы снизить зарплату ради того, чтобы остаться на нынешнем месте работы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru). «Примерно 36% соискателей из Свердловской области готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения текущей работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место», — сообщили аналитики платформы. Чаще всего это сотрудники IT-сферы, работники консалтинговых компаний и сферы развлечений. При этом около 45% свердловчан отказались снижать зарплатные требования ради сохранения места работы. К ним относятся сотрудники автобизнеса, добычи сырья, а также из сферы строительства. Ранее URA.RU сообщало, что более 6000 соискателей-мужчин Свердловской области хотят работать водителями. Также в топ-10 мужских профессий попали программист, менеджер по продажам, инженер-конструктор и упаковщик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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