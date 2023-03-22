Каждый третий свердловчанин готов получать меньше на прежнем месте работы

Примерно 36% готовы снизить зарплату ради сохранения работы Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Около 36% жителей Свердловской области готовы снизить зарплату ради того, чтобы остаться на нынешнем месте работы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru).

«Примерно 36% соискателей из Свердловской области готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения текущей работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место», — сообщили аналитики платформы. Чаще всего это сотрудники IT-сферы, работники консалтинговых компаний и сферы развлечений.

При этом около 45% свердловчан отказались снижать зарплатные требования ради сохранения места работы. К ним относятся сотрудники автобизнеса, добычи сырья, а также из сферы строительства.

Ранее URA.RU сообщало, что более 6000 соискателей-мужчин Свердловской области хотят работать водителями. Также в топ-10 мужских профессий попали программист, менеджер по продажам, инженер-конструктор и упаковщик.