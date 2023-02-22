Аналитики назвали 10 популярных профессий свердловских мужчин

HeadHunter: большинство мужчин Свердловской области мечтают работать водителями

23 февраля 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Популярными мужскими профессиями в регионе стали водитель, упаковщик и менеджер по продажам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более 6000 соискателей-мужчин Свердловской области хотят работать водителями. Также в топ-10 мужских профессий попали программист, менеджер по продажам, инженер-конструктор и упаковщик, сообщили URA.RU в сервисе по поиску работы hh.ru. «В топ-10 профессий, на которые претендуют мужчины Свердловской области, вошли водитель, менеджер по продажам, программист, инженер-конструктор, руководитель проектов, упаковщик, курьер, продавец, кладовщик и разнорабочий», — говорится в сообщении. По данным аналитиков, большинство мужчин согласны на зарплату в пределах 95 тысяч рублей. Мужчины признались, что реже всего хотят работать бортпроводниками, парикмахерами, воспитателями, косметологами и мастерами ногтевого сервиса. «41% мужчин региона хотят получать 50 тысяч рублей, еще столько же хотели бы зарабатывать до 95 тысяч рублей, и лишь 7% хотят доход свыше 145 тысяч рублей», — пояснили аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, какие профессии в Свердловской области пользуются наибольшей популярностью у жителей. Так, самой популярной профессией в регионе стал менеджер.

Более 6000 соискателей-мужчин Свердловской области хотят работать водителями. Также в топ-10 мужских профессий попали программист, менеджер по продажам, инженер-конструктор и упаковщик, сообщили URA.RU в сервисе по поиску работы hh.ru. «В топ-10 профессий, на которые претендуют мужчины Свердловской области, вошли водитель, менеджер по продажам, программист, инженер-конструктор, руководитель проектов, упаковщик, курьер, продавец, кладовщик и разнорабочий», — говорится в сообщении. По данным аналитиков, большинство мужчин согласны на зарплату в пределах 95 тысяч рублей. Мужчины признались, что реже всего хотят работать бортпроводниками, парикмахерами, воспитателями, косметологами и мастерами ногтевого сервиса. «41% мужчин региона хотят получать 50 тысяч рублей, еще столько же хотели бы зарабатывать до 95 тысяч рублей, и лишь 7% хотят доход свыше 145 тысяч рублей», — пояснили аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, какие профессии в Свердловской области пользуются наибольшей популярностью у жителей. Так, самой популярной профессией в регионе стал менеджер.