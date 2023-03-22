В Екатеринбурге задержали мужчину, разгуливавшего по городу с ножом

В настоящее время личность мужчины устанавливается
В Екатеринбурге в районе Ботаники сотрудники полиции задержали мужчину, который разгуливал с ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. На место выезжали сотрудники полиции, которыми задержан и доставлен в территориальный ОВД мужчина», — сказано в сообщении.
В настоящее время личность мужчины устанавливается. «После проверочных мероприятий, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ведомства.
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