В Екатеринбурге задержали мужчину, разгуливавшего по городу с ножом

23 марта 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

В настоящее время личность мужчины устанавливается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в районе Ботаники сотрудники полиции задержали мужчину, который разгуливал с ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. На место выезжали сотрудники полиции, которыми задержан и доставлен в территориальный ОВД мужчина», — сказано в сообщении. В настоящее время личность мужчины устанавливается. «После проверочных мероприятий, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Екатеринбурге в районе Ботаники сотрудники полиции задержали мужчину, который разгуливал с ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. На место выезжали сотрудники полиции, которыми задержан и доставлен в территориальный ОВД мужчина», — сказано в сообщении. В настоящее время личность мужчины устанавливается. «После проверочных мероприятий, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ведомства.