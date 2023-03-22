22 марта 2023

В Екатеринбурге задержали мужчину, разгуливавшего по городу с ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, ппс, полиция, задержание
В настоящее время личность мужчины устанавливается Фото:

В Екатеринбурге в районе Ботаники сотрудники полиции задержали мужчину, который разгуливал с ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. На место выезжали сотрудники полиции, которыми задержан и доставлен в территориальный ОВД мужчина», — сказано в сообщении.

В настоящее время личность мужчины устанавливается. «После проверочных мероприятий, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге в районе Ботаники сотрудники полиции задержали мужчину, который разгуливал с ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. На место выезжали сотрудники полиции, которыми задержан и доставлен в территориальный ОВД мужчина», — сказано в сообщении. В настоящее время личность мужчины устанавливается. «После проверочных мероприятий, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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