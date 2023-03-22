Миссия ООН тайно работает в Екатеринбурге

23 марта 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Делегация провела встречу со студентами УрФУ, приехавшими в регион из Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российское представительство управления ООН по делам беженцев тайно начало работу в Екатеринбурге. Делегация посетила Уральский федеральный университет (УрфУ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Делегация российского представительства УВКБ (управления Верховного комиссара по делам беженцев) работает в Екатеринбурге. Накануне делегация, возглавляемая представителем УВКБ в России Магдаленой Агилар Пулидо посетила Уральский федеральный университет. В вузе прошла встреча со студентами, приехавшими в Свердловскую область с Украины», — отметили в пресс-службе УрФУ. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила журналисту URA.RU, что посещение таких организаций, как ООН, не афишируется. «Практика ОБСЕ, УВКБ ООН и ряда других организаций такова, что они пишут отчет после того, как уезжают», — сказала омбудсмен. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) было создано 14 декабря 1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В мандат агентства входит координация международных усилий по защите беженцев и решение их проблем во всем мире. Помимо того, агентство следит за перемещением лиц и других групп, в том числе без гражданства, а также ищущих убежища.

Российское представительство управления ООН по делам беженцев тайно начало работу в Екатеринбурге. Делегация посетила Уральский федеральный университет (УрфУ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Делегация российского представительства УВКБ (управления Верховного комиссара по делам беженцев) работает в Екатеринбурге. Накануне делегация, возглавляемая представителем УВКБ в России Магдаленой Агилар Пулидо посетила Уральский федеральный университет. В вузе прошла встреча со студентами, приехавшими в Свердловскую область с Украины», — отметили в пресс-службе УрФУ. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила журналисту URA.RU, что посещение таких организаций, как ООН, не афишируется. «Практика ОБСЕ, УВКБ ООН и ряда других организаций такова, что они пишут отчет после того, как уезжают», — сказала омбудсмен. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) было создано 14 декабря 1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В мандат агентства входит координация международных усилий по защите беженцев и решение их проблем во всем мире. Помимо того, агентство следит за перемещением лиц и других групп, в том числе без гражданства, а также ищущих убежища.