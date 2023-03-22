Москва продлила контракт с ректором уральского вуза

23 марта 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Ольга Ковтун возглавляет УГМУ последние пять лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Москва продлила контракт с ректором Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольгой Ковтун. По данным источника URA.RU Ковтун, которая возглавляет вуз последние пять лет, останется на руководящем посту еще на три месяца. «С действующим ректором УГМУ Ольгой Ковтун продлили контракт. Ближайшие три месяца она останется на прежней должности», — отметил собеседник агентства. По словам источника, нареканий в работе Ковтун у Министерства Здравоохранения РФ нет. «В целом работодатель доволен ее работой. Однако желающих на ее место, конечно, достаточно. Даже внутри вуза есть люди, которые были ли не прочь занять ее место. Будут ли Ковтун менять, пока неясно», — отметил он. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уральский государственный медицинский университет. Оперативно подтвердить информацию не удалось. В вуз направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Москва продлила контракт с ректором Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольгой Ковтун. По данным источника URA.RU Ковтун, которая возглавляет вуз последние пять лет, останется на руководящем посту еще на три месяца. «С действующим ректором УГМУ Ольгой Ковтун продлили контракт. Ближайшие три месяца она останется на прежней должности», — отметил собеседник агентства. По словам источника, нареканий в работе Ковтун у Министерства Здравоохранения РФ нет. «В целом работодатель доволен ее работой. Однако желающих на ее место, конечно, достаточно. Даже внутри вуза есть люди, которые были ли не прочь занять ее место. Будут ли Ковтун менять, пока неясно», — отметил он. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уральский государственный медицинский университет. Оперативно подтвердить информацию не удалось. В вуз направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.