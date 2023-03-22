Прокуратура добилась увольнения силовика из-за ремонта в свердловской квартире

Прокуратура Первоуральска (Свердловская область) добилась увольнения начальника участка исправительного центра при колонии-поселения города №66. Причиной послужил ремонт в квартире должностного лица, сделанный одним из осужденных. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Начальник участка исправительного центра при колонии-поселения №66, являясь должностным лицом, используя служебные полномочия, из корыстных побуждений, для улучшения жилищных условий договорился с одним из осужденных о ремонте в арендуемой им квартире. После чего за оказанные услуги мужчина предоставил осужденному привилегии в виде смягчения условий отбывания наказания, разрешая покидать общежитие в ночное время», — сказано в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура руководителю ГУФСИН России по Свердловской области внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования мужчина уволен в связи с утратой доверия.
Сотрудник был изобличен при участии офицеров управления ГУФСИН России по Свердловской области. «По материалам службы, в прошлом году были выявлены десятки оборотней в погонах и граждане, которые пытались дать взятку сотрудникам ФСИН или совершить мошеннические действия», — отметили в пресс-службе ГУФСИН.
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