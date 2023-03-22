Прокуратура добилась увольнения силовика из-за ремонта в свердловской квартире

23 марта 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Свердловская прокуратура внесла представление об устранении нарушений Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Прокуратура Первоуральска (Свердловская область) добилась увольнения начальника участка исправительного центра при колонии-поселения города №66. Причиной послужил ремонт в квартире должностного лица, сделанный одним из осужденных. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Начальник участка исправительного центра при колонии-поселения №66, являясь должностным лицом, используя служебные полномочия, из корыстных побуждений, для улучшения жилищных условий договорился с одним из осужденных о ремонте в арендуемой им квартире. После чего за оказанные услуги мужчина предоставил осужденному привилегии в виде смягчения условий отбывания наказания, разрешая покидать общежитие в ночное время», — сказано в сообщении. В связи с выявленными нарушениями прокуратура руководителю ГУФСИН России по Свердловской области внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования мужчина уволен в связи с утратой доверия. Сотрудник был изобличен при участии офицеров управления ГУФСИН России по Свердловской области. «По материалам службы, в прошлом году были выявлены десятки оборотней в погонах и граждане, которые пытались дать взятку сотрудникам ФСИН или совершить мошеннические действия», — отметили в пресс-службе ГУФСИН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Первоуральска (Свердловская область) добилась увольнения начальника участка исправительного центра при колонии-поселения города №66. Причиной послужил ремонт в квартире должностного лица, сделанный одним из осужденных. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Начальник участка исправительного центра при колонии-поселения №66, являясь должностным лицом, используя служебные полномочия, из корыстных побуждений, для улучшения жилищных условий договорился с одним из осужденных о ремонте в арендуемой им квартире. После чего за оказанные услуги мужчина предоставил осужденному привилегии в виде смягчения условий отбывания наказания, разрешая покидать общежитие в ночное время», — сказано в сообщении. В связи с выявленными нарушениями прокуратура руководителю ГУФСИН России по Свердловской области внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования мужчина уволен в связи с утратой доверия. Сотрудник был изобличен при участии офицеров управления ГУФСИН России по Свердловской области. «По материалам службы, в прошлом году были выявлены десятки оборотней в погонах и граждане, которые пытались дать взятку сотрудникам ФСИН или совершить мошеннические действия», — отметили в пресс-службе ГУФСИН.