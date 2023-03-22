На улице Червонной загорелись частные дома, местные жители думают, что это поджог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько частных домов сгорели на улице Червонной на Сортировке в Екатеринбурге, где должна появится шестая очередь жилищного комплекса «7 ключей». Местные жители полагают, что их подожгли. Своим мнением они поделились с URA.RU.

«Ехали с молодым человеком мимо Червонной и увидели, как какой-то человек будто поливает дома жидкостью. Подумали, наверно специально хочет поджечь. Через 20 минут едем обратно — действительно, дом горит, а рядом стоит скорая», — поделилась собеседница.

По ее словам, за последний месяц в квадрате улиц Червонная — Кишиневская — Техническая — Расточная было несколько пожаров. Это подтверждают фотографии и видео очевидцев в местных пабликах. «Там вроде и люди живут — периодически свет горел», — добавляет читательница.

Участок, о котором идет речь, принадлежит застройщику «Эфес», строившему ЖК «7 ключей». Как пояснили URA.RU в пресс-службе компании, на этой территории появится шестая очередь жилого комплекса. Недавно на Червонной действительно был пожар — горел дом №10-12.

«Данный дом выкуплен, в нем давно никто не проживал, так как он был непригодным для эксплуатации. Дома по адресам Техническая, №115, 113, 109-111, а также Червонная, №16, 14, 10-12 выкуплены. Застройщиком гражданам выплачена денежная компенсация. Все дома освобождены. Решается вопрос о сносе», — рассказали в компании.

За месяц на Сортировке произошло несколько пожаров Фото: группа «Моя Сортировка», vk.com