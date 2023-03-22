Мэр Екатеринбурга раскрыл, сколько заменят лифтов в городе в 2023 году

Алексей Орлов: в 2023 году в Екатеринбурге заменят 241 лифт

23 марта 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Отработавшие 25 лет лифты заменят до 15 февраля 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 года в Екатеринбурге заменят 241 лифт. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале. «В юбилейном для Екатеринбурга году рассчитываем заменить 199 лифтов по муниципальной программе и 42 — в рамках региональной. Традиционно на эти цели будут выделены большие субсидии», — сказано в сообщении. Многие годы в столице Урала ведется поэтапная замена старых лифтов на новые. За последние два года было заменено 1022 лифта в многоквартирных домах. Градоначальник отметил, что отработавшие 25 лет лифты должны быть заменены до 15 февраля 2025 года. «Только жители могут быть инициаторами включения их дома в муниципальную программу по замене лифтов. Для этого требуется решение общего собрания собственников, которое необходимо передать в управляющую организацию», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что фонд содействия реформированию ЖКХ России выделил Екатеринбургу 32,1 миллиона рублей на замену 44 лифтов в четырех многоквартирных домах. Заявка была одобрена в рамках программы по замене лифтов в 2023 году.

В 2023 года в Екатеринбурге заменят 241 лифт. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале. «В юбилейном для Екатеринбурга году рассчитываем заменить 199 лифтов по муниципальной программе и 42 — в рамках региональной. Традиционно на эти цели будут выделены большие субсидии», — сказано в сообщении. Многие годы в столице Урала ведется поэтапная замена старых лифтов на новые. За последние два года было заменено 1022 лифта в многоквартирных домах. Градоначальник отметил, что отработавшие 25 лет лифты должны быть заменены до 15 февраля 2025 года. «Только жители могут быть инициаторами включения их дома в муниципальную программу по замене лифтов. Для этого требуется решение общего собрания собственников, которое необходимо передать в управляющую организацию», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что фонд содействия реформированию ЖКХ России выделил Екатеринбургу 32,1 миллиона рублей на замену 44 лифтов в четырех многоквартирных домах. Заявка была одобрена в рамках программы по замене лифтов в 2023 году.