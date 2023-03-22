Юрист засудил УКС ХМАО из-за невыплаченных надбавок к зарплате

Руководство УКСа отказалось выплачивать надбавки к зарплате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Юрист управления капитального строительства ХМАО отсудил у учреждения более 100 тысяч рублей за невыплаченную премию и командировочные расходы. Об это URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Сотрудник юридического отдела УКСа подал на учреждение в суд за то, что ему не выплатили премию и надбавку за командировки. Изначально он пытался договориться с руководством, но новый директор УКСа Александр Касьянов, приехавший из Перми, отказал в выплатах без объяснения причин. Сотрудник пошел в суд и выиграл спор, отсудив 130 тысяч рублей», — сообщил собеседник.

Помимо этого, еще один, но уже бывший сотрудник УКСа подготовил документы в суд из-за сокращения выплат. «В УКСе после назначения нового директора из Перми некоторым сотрудникам перестали начислять надбавки к зарплатам. Многие подчинились нововведениям, но некоторые сотрудники не собираются мириться с такими установками и начали судиться с УКСом», — добавил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в управления капитального строительства по ХМАО. В их адрес был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. В суде Ханты-Мансийска никто не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что на руководство УКС ХМАО подали в суд из-за зарплаты. Сотрудники учреждения подали в суд из-за невыплаты надбавок за интенсивную работу.