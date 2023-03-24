Рейс задержали из-за непогоды в Норильске Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В аэропорту Кольцово на три часа задержали вылет лайнера NordStar в аэропорт Алыкель из-за метеоусловий в Норильске. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Алыкель. Самолет должен был вылететь из уральской столицы 25 марта в 1:25, но теперь вылетит лишь в 4:10, сказано на сайте Кольцово.

«Рейс Y7-918, следующий из Екатеринбурга в Норильск, задержан в Кольцово до 4:10. Причина задержи самолета: метеоусловия в аэропорту назначения», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу NordStar, ответ ожидается.

В Норильске с 22 марта объявлено штормовое предупреждение. В городе очень сильный ветер, сообщается на сайте администрации Норильска. 24 марта штормовое предупреждение продлили, но вечером его сняли.

Однако на официальном сайте администрации города до сих пор есть предупреждение о непогоде. «Ночью 25 марта на юге Таймыра сохранится очень сильный западный ветер, порывы 22-27 м/с, снег и метель», — сказано на сайте администрации Норильска.

Лайнер задержан в уральской столице до четырех утра Скрин: сайт аэропорта Кольцово