В ХМАО умер бывший депутат городской думы Урая

25 марта 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

В Урае умер бывший депутат Максим Лукутин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Урае скончался руководитель территориального фонда медицинского страхования Максим Лукутин, который был депутатом городской думы пятого созыва с 2011 по 2016 годы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал его бывший коллега, депутат Леонард Насибуллин. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Максима Лукутина от имени депутатского корпуса. Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег и поддержкой жителей», — сообщил Насибуллин. Лукутину было 53 года, он долгое время проработал врачом. После окончания депутатских полномочий возглавил ТФОМС. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Родственники покойного пока не объявили подробностей о дате и месте прощания.

В Урае скончался руководитель территориального фонда медицинского страхования Максим Лукутин, который был депутатом городской думы пятого созыва с 2011 по 2016 годы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал его бывший коллега, депутат Леонард Насибуллин. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Максима Лукутина от имени депутатского корпуса. Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег и поддержкой жителей», — сообщил Насибуллин. Лукутину было 53 года, он долгое время проработал врачом. После окончания депутатских полномочий возглавил ТФОМС. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Родственники покойного пока не объявили подробностей о дате и месте прощания.