В ХМАО умер бывший депутат городской думы Урая

В Урае скончался руководитель территориального фонда медицинского страхования Максим Лукутин, который был депутатом городской думы пятого созыва с 2011 по 2016 годы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал его бывший коллега, депутат Леонард Насибуллин.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Максима Лукутина от имени депутатского корпуса. Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег и поддержкой жителей», — сообщил Насибуллин.
Лукутину было 53 года, он долгое время проработал врачом. После окончания депутатских полномочий возглавил ТФОМС. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Родственники покойного пока не объявили подробностей о дате и месте прощания.
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