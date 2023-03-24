24 марта 2023
23 марта 2023

В ХМАО умер бывший депутат городской думы Урая

© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае умер бывший депутат Максим Лукутин Фото:

В Урае скончался руководитель территориального фонда медицинского страхования Максим Лукутин, который был депутатом городской думы пятого созыва с 2011 по 2016 годы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал его бывший коллега, депутат Леонард Насибуллин.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Максима Лукутина от имени депутатского корпуса. Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег и поддержкой жителей», — сообщил Насибуллин.

Лукутину было 53 года, он долгое время проработал врачом. После окончания депутатских полномочий возглавил ТФОМС. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Родственники покойного пока не объявили подробностей о дате и месте прощания.

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В Урае скончался руководитель территориального фонда медицинского страхования Максим Лукутин, который был депутатом городской думы пятого созыва с 2011 по 2016 годы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал его бывший коллега, депутат Леонард Насибуллин. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Максима Лукутина от имени депутатского корпуса. Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег и поддержкой жителей», — сообщил Насибуллин. Лукутину было 53 года, он долгое время проработал врачом. После окончания депутатских полномочий возглавил ТФОМС. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Родственники покойного пока не объявили подробностей о дате и месте прощания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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