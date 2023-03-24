Зрители смогут увидеть несколько онлайн-программ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В День театра 27 марта жителям Свердловской области будет доступна онлайн-программа, в которой желающие смогут познакомиться с уникальными экспонатами на выставках и в музейном хранилище, а также увидеть творческую постановку и кинопоказ. Об этом рассказали представители Музея Победы, организующие мероприятие.

«На онлайн-экскурсии по выставке „Театр в годы войны“ зрители увидят фотографии военного времени, театральный реквизит и личные вещи актеров, которые продолжали свою работу в непростое время. Хранители музейных предметов познакомят пользователей с театральными программками, афишами, билетами военных лет знаменитых театров и учреждений культуры страны», — рассказали URA.RU в пресс-службе музея.

На цифровой выставке «Фронтовые бригады» расскажут, как поддерживали боевой дух советских солдат на фронте и в госпиталях знаменитые артисты. Зрители смогут увидеть редкие кадры первой фронтовой бригады, начавшей выступления уже летом 1941 года, а также редкие снимки Любови Орловой, Клавдии Шульженко, Сергея Лемешева, Леонида Утесова и многих других артистов.

Ранее URA.RU сообщало об открытии нового выставочного зала, который находится в уральском «Эрмитаже». Этот зал восемь лет использовался как временное хранилище произведений искусства, но теперь оснащен по последнему слову техники.