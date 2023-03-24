24 марта 2023

В Екатеринбурге пожарные съехались к элитному ЖК из-за запаха гари

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК
Пожарные приехали к ЖК «Макаровский» из-за запаха гари Фото:

В Екатеринбурге к элитному жилому комплексу «Макаровский» съехались пожарные из-за сообщений о запахе гари. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Поступило сообщение о запахе гари в многоквартирном доме на улице Олимпийская набережная. Прибывшие огнеборцы проводят проверку помещений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

До прибытия спасателей из дома эвакуировались четыре человека, в том числе один ребенок. Сейчас на месте происшествия работают девять огнеборцев и две пожарные машины.

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В Екатеринбурге к элитному жилому комплексу «Макаровский» съехались пожарные из-за сообщений о запахе гари. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Поступило сообщение о запахе гари в многоквартирном доме на улице Олимпийская набережная. Прибывшие огнеборцы проводят проверку помещений», — сообщили в пресс-службе ведомства. До прибытия спасателей из дома эвакуировались четыре человека, в том числе один ребенок. Сейчас на месте происшествия работают девять огнеборцев и две пожарные машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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