В Екатеринбурге пожарные съехались к элитному ЖК из-за запаха гари

Пожарные приехали к ЖК «Макаровский» из-за запаха гари
В Екатеринбурге к элитному жилому комплексу «Макаровский» съехались пожарные из-за сообщений о запахе гари. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Поступило сообщение о запахе гари в многоквартирном доме на улице Олимпийская набережная. Прибывшие огнеборцы проводят проверку помещений», — сообщили в пресс-службе ведомства.
До прибытия спасателей из дома эвакуировались четыре человека, в том числе один ребенок. Сейчас на месте происшествия работают девять огнеборцев и две пожарные машины.
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