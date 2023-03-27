Десяткам работников соцзащиты в Курганской области грозит увольнение

Увольнение грозит примерно 40 сотрудникам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители Главного управления социальной защиты населения Курганской области попросили депутатов облдумы изменить методику расчета эффективности их организации. При учете нынешних показателей в регионе должны уволить 40 работников соцслужбы. Об этом стало известно 28 марта на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«Снижение численности данных категорий граждан в прошлом году [с которыми работают] привело к уменьшению объема субвенций в 2023 году. Снижение по двум субвенциям почти на 9,5 млн рублей требует сокращения около 40 штатных единиц. Несмотря на снижение численности вышеуказанных категорий объем работы специалистов не уменьшается», — рассказала на заседании замначальника управления Ирина Кудрявцева.

Она объяснила, что штатное расписание и размер зарплаты специалистов зависит от количества финансовой помощи, размер которой определяет численность детского населения, детей-сирот и совершеннолетних недееспособных граждан. Кудрявцева отметила, что специалисты работают и с другими категориями граждан, численность которых не включена в формулу для расчета объема поддержки. При этом работа с этими неучтенными категориями занимает 70% времени специалистов. К этим категориям относятся дети, находящиеся в социально-опасном положении, и бывшие дети-сироты, достигшие 23 лет.

Она предложила включить в формулу детей, находящиеся в социально-опасном положении, и исключить из нее детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Это связано с тем, что численность последней категории, по словам Кудрявцевой, неправильно рассчитывалась. Она отметила, что эти изменения помогут сохранить численность сотрудников. Также она предложила в методике, связанной с распределением жилья, учитывать бывших детей-сирот, достигших 23 лет. Законопроект приняли в первом чтении.