Раскрыта дата освобождения экс-мэра Ройзмана* из-под ареста

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* освободится из-под ареста 30 марта

Евгений Ройзман был арестован 16 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом), арестованный на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте», освободится из-под ареста днем 30 марта. Об этом URA.RU сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

«Ройзман выходит 30 марта, в 12:00. Считаем, что суд по уголовному делу будет проходить в Екатеринбурге. Каких-то оснований для этапирования Ройзмана нет. В обвинении четко прописано, что место совершения преступления — Екатеринбург», — сообщил Идамжапов.

Ройзман был арестован по статье 20.3 КоАП РФ на 14 суток. В вину ему ставили публикацию ролика в сообществе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», однако сам экс-политик заявлял, что не имеет никакого отношения к этой группе, не значится там администратором и никогда не вел аккаунты в этой соцсети.

Днем 28 марта Центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по другому делу Ройзмана — о публичной дискредитации армии РФ. Однако, по данным Идамжапова, суд над экс-политиком должен состояться в Екатеринбурге.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.