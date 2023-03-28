Вооруженные налетчики ограбили ломбард в Екатеринбурге

28 марта 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

По данным очевидцев, в руках нападавших был пистолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двое неизвестных с оружием ограбили ломбард на улице Технической, 31 в Екатеринбурге, избили охранника и сбежали. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Все произошло сегодня около 17:00. В ломбард влетели двое агрессивных грабителей, запинали охранника, ударили его по голове и, видимо, успешно скрылись. В руках у одного был предмет, похожий на пистолет. Нанесенный ущерб пока считают», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что еще достоверно неизвестно, приходили ли нападавшие с боевым оружием. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

Двое неизвестных с оружием ограбили ломбард на улице Технической, 31 в Екатеринбурге, избили охранника и сбежали. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Все произошло сегодня около 17:00. В ломбард влетели двое агрессивных грабителей, запинали охранника, ударили его по голове и, видимо, успешно скрылись. В руках у одного был предмет, похожий на пистолет. Нанесенный ущерб пока считают», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что еще достоверно неизвестно, приходили ли нападавшие с боевым оружием. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.