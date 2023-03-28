Вооруженные налетчики ограбили ломбард в Екатеринбурге

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
По данным очевидцев, в руках нападавших был пистолет Фото:

Двое неизвестных с оружием ограбили ломбард на улице Технической, 31 в Екатеринбурге, избили охранника и сбежали. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Все произошло сегодня около 17:00. В ломбард влетели двое агрессивных грабителей, запинали охранника, ударили его по голове и, видимо, успешно скрылись. В руках у одного был предмет, похожий на пистолет. Нанесенный ущерб пока считают», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что еще достоверно неизвестно, приходили ли нападавшие с боевым оружием. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

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Двое неизвестных с оружием ограбили ломбард на улице Технической, 31 в Екатеринбурге, избили охранника и сбежали. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Все произошло сегодня около 17:00. В ломбард влетели двое агрессивных грабителей, запинали охранника, ударили его по голове и, видимо, успешно скрылись. В руках у одного был предмет, похожий на пистолет. Нанесенный ущерб пока считают», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что еще достоверно неизвестно, приходили ли нападавшие с боевым оружием. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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