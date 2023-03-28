Артисты Театра-Театра открывают учебные студии в пермских школах

29 марта 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Артисты будут не развлекать, а обучать детей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский академический Театр-Театр запускает проект студий актерского мастерства в школах города. Специальный курс от актеров для школьников рассчитан на два месяца. По словам исполнительного директора театра Егора Мухина, первая студия для ребят откроется в школе №93. «Мы запускаем пилотный проект в 93 школе, который стартует через две недели. Уже подготовлен актовый зал. В случае успеха мы планируем расширить аудиторию до пяти школ — больше невозможно, у нас нет столько артистов», — рассказал Мухин на заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края. Для других школьников региона Театр-Театр предлагает разработать серию видеоуроков по актерскому мастерству. Сейчас, по словам Мухина, эта идея обсуждается с министерством образования Прикамья. Опыт онлайн-образования у Театр-Театра есть. Как рассказывало URA.RU, он запустил собственную программу по обучению театральных менеджеров. Со школами театр также работает не первый раз. Артисты не только приглашают детей к себе, но и выезжают со специальными постановками в отдаленные школы края.

Пермский академический Театр-Театр запускает проект студий актерского мастерства в школах города. Специальный курс от актеров для школьников рассчитан на два месяца. По словам исполнительного директора театра Егора Мухина, первая студия для ребят откроется в школе №93. «Мы запускаем пилотный проект в 93 школе, который стартует через две недели. Уже подготовлен актовый зал. В случае успеха мы планируем расширить аудиторию до пяти школ — больше невозможно, у нас нет столько артистов», — рассказал Мухин на заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края. Для других школьников региона Театр-Театр предлагает разработать серию видеоуроков по актерскому мастерству. Сейчас, по словам Мухина, эта идея обсуждается с министерством образования Прикамья. Опыт онлайн-образования у Театр-Театра есть. Как рассказывало URA.RU, он запустил собственную программу по обучению театральных менеджеров. Со школами театр также работает не первый раз. Артисты не только приглашают детей к себе, но и выезжают со специальными постановками в отдаленные школы края.