В Госдуме ответили на главный вопрос призывников

Призванные на военную службу нынешней весной не будут направляться в новые российские регионы в этом году. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также сообщил, что в самих новых регионах России призыва в этом году не будет.
«В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной. Призывники из всех остальных субъектов РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», — сказал Андрей Картаполов. Его цитирует «Интерфакс».
Ранее URA.RU сообщало об основаниях, по которым можно получить отсрочку от армии. Отсрочку можно получить из-за работы, из-за учебы, по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.
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