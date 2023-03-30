В Госдуме ответили на главный вопрос призывников

Депутат Госдумы Картаполов: призывники в 2023 году не будут служить в новых российских регионах
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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, солдаты, поезд, отправка призывников, воинский эшелон
Призывников не отправят в новые российские регионы, заявил Андрей Картаполов Фото:

Призванные на военную службу нынешней весной не будут направляться в новые российские регионы в этом году. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также сообщил, что в самих новых регионах России призыва в этом году не будет.

«В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной. Призывники из всех остальных субъектов РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», — сказал Андрей Картаполов. Его цитирует «Интерфакс».

Ранее URA.RU сообщало об основаниях, по которым можно получить отсрочку от армии. Отсрочку можно получить из-за работы, из-за учебы, по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.

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Призванные на военную службу нынешней весной не будут направляться в новые российские регионы в этом году. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также сообщил, что в самих новых регионах России призыва в этом году не будет. «В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной. Призывники из всех остальных субъектов РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», — сказал Андрей Картаполов. Его цитирует «Интерфакс». Ранее URA.RU сообщало об основаниях, по которым можно получить отсрочку от армии. Отсрочку можно получить из-за работы, из-за учебы, по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.
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Ссылки по теме
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