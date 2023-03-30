Боец изобличил ложь о ЧВК «Вагнер» и заключенном из Перми, которого ждет расстрел

31 марта 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Пермский штурмовик разоблачил фейк о спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о больших потерях ЧВК «Вагнер», невыплаченных зарплатах и заключенных, которых дома после спецоперации ждет расстрел, является ложью. С таким заявлением выступил пермский штурмовик и автор telegram-канала «Прикамские витязи». Поводом послужило видео с «экс-сидельцем» колонии в Пермском крае, который согласился на контракт с ЧВК и был взят в плен на Украине. Фейк распространяют проукраинские соцсети и мессенджеры. «Данная информация (о потерях ЧВК, зарплатах и расстрелах — прим. URA.RU) является ложью, а люди, ее распространяющие, должны быть привлечены к ответственности. Если это все еще для кого-то является секретом, то могу рассказать, как снимают ролики с пленными», — пишет пермский штурмовик в своем telegram-канале. По словам прикамского бойца, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сначала применяют к пленным психологические методы воздействия — угрозы и оскорбления, после этого в дело идут побои и пытки. Потом подавленному и сломленному человеку выдают листок с заранее подготовленными тезисами. Бывает, что боец сознательно говорит именно то, что от него хочет услышать противник, чтобы успешно «пересидеть» плен и вернуться по обмену обратно в строй, поясняет военнослужащий. По мнению омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, пытки, которые применяют ВСУ к российскими военнопленным, становятся все более изощренными. Украинские солдаты публикуют истории в соцсетях с расценками на те, или иные виды издевательств. При этом правительство РФ и власти на местах делают все возможное, чтобы вернуть российских военнопленных домой. Ранее в результате переговоров были возвращены 90 пленных военнослужащих России с подконтрольной Киеву стороны. Пермяк Руслан Широбоков был в числе освобожденных. По данным на начало марта, на контроле администрации Прикамья — три военнослужащих из региона, они находятся в украинском плену. Еще двое человек пропали без вести. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о больших потерях ЧВК «Вагнер», невыплаченных зарплатах и заключенных, которых дома после спецоперации ждет расстрел, является ложью. С таким заявлением выступил пермский штурмовик и автор telegram-канала «Прикамские витязи». Поводом послужило видео с «экс-сидельцем» колонии в Пермском крае, который согласился на контракт с ЧВК и был взят в плен на Украине. Фейк распространяют проукраинские соцсети и мессенджеры. «Данная информация (о потерях ЧВК, зарплатах и расстрелах — прим. URA.RU) является ложью, а люди, ее распространяющие, должны быть привлечены к ответственности. Если это все еще для кого-то является секретом, то могу рассказать, как снимают ролики с пленными», — пишет пермский штурмовик в своем telegram-канале. По словам прикамского бойца, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сначала применяют к пленным психологические методы воздействия — угрозы и оскорбления, после этого в дело идут побои и пытки. Потом подавленному и сломленному человеку выдают листок с заранее подготовленными тезисами. Бывает, что боец сознательно говорит именно то, что от него хочет услышать противник, чтобы успешно «пересидеть» плен и вернуться по обмену обратно в строй, поясняет военнослужащий. По мнению омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, пытки, которые применяют ВСУ к российскими военнопленным, становятся все более изощренными. Украинские солдаты публикуют истории в соцсетях с расценками на те, или иные виды издевательств. При этом правительство РФ и власти на местах делают все возможное, чтобы вернуть российских военнопленных домой. Ранее в результате переговоров были возвращены 90 пленных военнослужащих России с подконтрольной Киеву стороны. Пермяк Руслан Широбоков был в числе освобожденных. По данным на начало марта, на контроле администрации Прикамья — три военнослужащих из региона, они находятся в украинском плену. Еще двое человек пропали без вести.