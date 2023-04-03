03 апреля 2023

Свердловчанин, который убил и сжег полицейского, попытался выйти из колонии

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Мера пресечения Семченко Антону в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, тюрьма, полиция, суд, клетка
Дмитрий Красиков убил полицейского Сергея Молодцова в 2006 году Фото:

Свердловчанин Дмитрий Красиков, который осужден за убийство и сожжение полицейского Сергея Молодцова, попытался выйти из колонии и запросил себе более мягкое наказание, но получил отказ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Синарский районный суд Каменска-Уральского согласился с мнением прокурора, приняв решение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Красиков был отправлен в колонию на 21 год и 11 месяцев за убийство полицейского. Силовики выяснили, что мужчина в 2006 году напал на местного жителя, решив его ограбить. Уже после этого он понял, что мужчина является полицейским. Тогда Красиков вывез Молодцова в лес, убил его и сжег тело.

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Свердловчанин Дмитрий Красиков, который осужден за убийство и сожжение полицейского Сергея Молодцова, попытался выйти из колонии и запросил себе более мягкое наказание, но получил отказ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Синарский районный суд Каменска-Уральского согласился с мнением прокурора, приняв решение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы», — сообщили URA.RU в ведомстве. Красиков был отправлен в колонию на 21 год и 11 месяцев за убийство полицейского. Силовики выяснили, что мужчина в 2006 году напал на местного жителя, решив его ограбить. Уже после этого он понял, что мужчина является полицейским. Тогда Красиков вывез Молодцова в лес, убил его и сжег тело.
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