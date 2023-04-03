Свердловчанин, который убил и сжег полицейского, попытался выйти из колонии

Свердловчанин Дмитрий Красиков, который осужден за убийство и сожжение полицейского Сергея Молодцова, попытался выйти из колонии и запросил себе более мягкое наказание, но получил отказ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Синарский районный суд Каменска-Уральского согласился с мнением прокурора, приняв решение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Красиков был отправлен в колонию на 21 год и 11 месяцев за убийство полицейского. Силовики выяснили, что мужчина в 2006 году напал на местного жителя, решив его ограбить. Уже после этого он понял, что мужчина является полицейским. Тогда Красиков вывез Молодцова в лес, убил его и сжег тело.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.