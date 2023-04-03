Свердловчанин, который убил и сжег полицейского, попытался выйти из колонии

04 апреля 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Красиков убил полицейского Сергея Молодцова в 2006 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчанин Дмитрий Красиков, который осужден за убийство и сожжение полицейского Сергея Молодцова, попытался выйти из колонии и запросил себе более мягкое наказание, но получил отказ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Синарский районный суд Каменска-Уральского согласился с мнением прокурора, приняв решение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы», — сообщили URA.RU в ведомстве. Красиков был отправлен в колонию на 21 год и 11 месяцев за убийство полицейского. Силовики выяснили, что мужчина в 2006 году напал на местного жителя, решив его ограбить. Уже после этого он понял, что мужчина является полицейским. Тогда Красиков вывез Молодцова в лес, убил его и сжег тело.

Свердловчанин Дмитрий Красиков, который осужден за убийство и сожжение полицейского Сергея Молодцова, попытался выйти из колонии и запросил себе более мягкое наказание, но получил отказ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Синарский районный суд Каменска-Уральского согласился с мнением прокурора, приняв решение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы», — сообщили URA.RU в ведомстве. Красиков был отправлен в колонию на 21 год и 11 месяцев за убийство полицейского. Силовики выяснили, что мужчина в 2006 году напал на местного жителя, решив его ограбить. Уже после этого он понял, что мужчина является полицейским. Тогда Красиков вывез Молодцова в лес, убил его и сжег тело.