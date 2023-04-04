Силовики нашли труп рядом со школой бокса в Екатеринбурге

Во дворах в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге нашли неопознанный труп, лежавший недалеко от местной школы бокса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Очередной труп на Уралмаше. У школы бокса во дворах между Ильича и Индустрии», — приводит слова очевидцев группа «Уралмаш достоин» в соцсети «ВКонтакте».
Там отметили, что тело нашли силовики и убрали его в пакет. Место оцеплено сотрудниками полиции, однако официальной информации о произошедшем не публиковалось. Также неизвестно, является ли смерть криминальной.
URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве пока воздержались от комментариев.
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