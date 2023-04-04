Силовики нашли труп рядом со школой бокса в Екатеринбурге

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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Место обнаружения трупа оцепили силовики Фото:

Во дворах в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге нашли неопознанный труп, лежавший недалеко от местной школы бокса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Очередной труп на Уралмаше. У школы бокса во дворах между Ильича и Индустрии», — приводит слова очевидцев группа «Уралмаш достоин» в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что тело нашли силовики и убрали его в пакет. Место оцеплено сотрудниками полиции, однако официальной информации о произошедшем не публиковалось. Также неизвестно, является ли смерть криминальной.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве пока воздержались от комментариев.

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Во дворах в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге нашли неопознанный труп, лежавший недалеко от местной школы бокса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Очередной труп на Уралмаше. У школы бокса во дворах между Ильича и Индустрии», — приводит слова очевидцев группа «Уралмаш достоин» в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что тело нашли силовики и убрали его в пакет. Место оцеплено сотрудниками полиции, однако официальной информации о произошедшем не публиковалось. Также неизвестно, является ли смерть криминальной. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве пока воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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