Репрессированная тагильчанка добивается реабилитации через суд

06 апреля 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Пенсионерка в судебном порядке устанавливает свой факт проживания в тагильском спецпоселении Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жительница Каменск-Уральского, чья семья была репрессирована в 1930 году, пытается через суд добиться реабилитации. Историю 77-летней свердловчанки Елены Ивановны (имя изменено) рассказала ее адвокат Юлия Коробейникова. «В 1930 году бабушка и дедушка нашей клиентки были репрессированы из города Лесной в Нижнетагильский район. Вскоре их не стало, а дети — четверо братьев — остались жить на спецпоселении. Один из них позже женился, и в 1946 родилась Елена Ивановна», — рассказала Коробейникова. Режимное поселение располагалось в Тагилстроевском районе и было ликвидировано в 1956 году. Репрессированные строили там Коксохимзавод. Елена Ивановна закончила в поселении школу, потом училась в техникуме и прожила в Нижнем Тагиле до 1994 года. «В 2013 году женщина обратилась в МВД с просьбой признать ее и членов семьи реабилитированными. Отца и его братьев признали, а ее нет, так как не подтвержден факт того, что она действительно находилась вместе с отцом в спецпоселении. В ее свидетельстве о рождении не указано место рождения», — пояснила адвокат. Теперь юрист по крупицам собирает свидетельства того, что ее клиентка родилась и росла в спецпоселении. Среди доказательств уже есть трудовая книжка отца и самой Елены Ивановны, документы о том, что она училась в тагильской школе и техникуме. Также через суд запрошены некоторые материалы у городской администрации и исторического архива. «Если Елена Ивановна будет признана реабилитированной, она получит от ГУ МВД извещение, что в свое время пострадала от репрессий. Это даст ей возможность претендовать на выплаты», — пояснила адвокат. Ранее дети репрессированных граждан СССР подали в Верховный суд РФ коллективный иск к Госдуме. Они обвинили ее в неисполнении решения Конституционного суда, который обязал власти внести правки в закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Это изменение должно дать узникам ГУЛАГа и их потомкам право на социальное жилье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Каменск-Уральского, чья семья была репрессирована в 1930 году, пытается через суд добиться реабилитации. Историю 77-летней свердловчанки Елены Ивановны (имя изменено) рассказала ее адвокат Юлия Коробейникова. «В 1930 году бабушка и дедушка нашей клиентки были репрессированы из города Лесной в Нижнетагильский район. Вскоре их не стало, а дети — четверо братьев — остались жить на спецпоселении. Один из них позже женился, и в 1946 родилась Елена Ивановна», — рассказала Коробейникова. Режимное поселение располагалось в Тагилстроевском районе и было ликвидировано в 1956 году. Репрессированные строили там Коксохимзавод. Елена Ивановна закончила в поселении школу, потом училась в техникуме и прожила в Нижнем Тагиле до 1994 года. «В 2013 году женщина обратилась в МВД с просьбой признать ее и членов семьи реабилитированными. Отца и его братьев признали, а ее нет, так как не подтвержден факт того, что она действительно находилась вместе с отцом в спецпоселении. В ее свидетельстве о рождении не указано место рождения», — пояснила адвокат. Теперь юрист по крупицам собирает свидетельства того, что ее клиентка родилась и росла в спецпоселении. Среди доказательств уже есть трудовая книжка отца и самой Елены Ивановны, документы о том, что она училась в тагильской школе и техникуме. Также через суд запрошены некоторые материалы у городской администрации и исторического архива. «Если Елена Ивановна будет признана реабилитированной, она получит от ГУ МВД извещение, что в свое время пострадала от репрессий. Это даст ей возможность претендовать на выплаты», — пояснила адвокат. Ранее дети репрессированных граждан СССР подали в Верховный суд РФ коллективный иск к Госдуме. Они обвинили ее в неисполнении решения Конституционного суда, который обязал власти внести правки в закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Это изменение должно дать узникам ГУЛАГа и их потомкам право на социальное жилье.