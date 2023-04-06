Репрессированная тагильчанка добивается реабилитации через суд

Жительница Каменск-Уральского, чья семья была репрессирована в 1930 году, пытается через суд добиться реабилитации. Историю 77-летней свердловчанки Елены Ивановны (имя изменено) рассказала ее адвокат Юлия Коробейникова.
«В 1930 году бабушка и дедушка нашей клиентки были репрессированы из города Лесной в Нижнетагильский район. Вскоре их не стало, а дети — четверо братьев — остались жить на спецпоселении. Один из них позже женился, и в 1946 родилась Елена Ивановна», — рассказала Коробейникова.
Режимное поселение располагалось в Тагилстроевском районе и было ликвидировано в 1956 году. Репрессированные строили там Коксохимзавод. Елена Ивановна закончила в поселении школу, потом училась в техникуме и прожила в Нижнем Тагиле до 1994 года.
«В 2013 году женщина обратилась в МВД с просьбой признать ее и членов семьи реабилитированными. Отца и его братьев признали, а ее нет, так как не подтвержден факт того, что она действительно находилась вместе с отцом в спецпоселении. В ее свидетельстве о рождении не указано место рождения», — пояснила адвокат.
Теперь юрист по крупицам собирает свидетельства того, что ее клиентка родилась и росла в спецпоселении. Среди доказательств уже есть трудовая книжка отца и самой Елены Ивановны, документы о том, что она училась в тагильской школе и техникуме. Также через суд запрошены некоторые материалы у городской администрации и исторического архива.
«Если Елена Ивановна будет признана реабилитированной, она получит от ГУ МВД извещение, что в свое время пострадала от репрессий. Это даст ей возможность претендовать на выплаты», — пояснила адвокат.
Ранее дети репрессированных граждан СССР подали в Верховный суд РФ коллективный иск к Госдуме. Они обвинили ее в неисполнении решения Конституционного суда, который обязал власти внести правки в закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Это изменение должно дать узникам ГУЛАГа и их потомкам право на социальное жилье.
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