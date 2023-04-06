06 апреля 2023

Свердловское отделение общества слепых получило новое помещение. Фото

Отделение общества слепых в Североуральске переехало в новое отремонтированное здание
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур по новым домам "Группы ЛСР" на Урале. Екатеринбург, продажа, жилье, недвижимость, квартира, помещение
Новое помещение общества слепых находится на улице Мира, 12 Фото:

В Североуральске местное отделение общества слепых переехало в новое здание. Об этом сообщила глава Североуральского городского округа Светлана Миронова.

«Сегодня представители нашего отделения общества слепых отметили новоселье в новом отремонтированном здании по улице Мира, 12. Мы с председателем Думы Североуральского ГО Виктором Ильиным посетили их и поздравили с этим радостным событием, вручив сладкие подарки», рассказала Миронова на своей странице «Вконтакте».

Глава Североуральского ГО добавила, что отныне посетители общества слепых смогут встречаться в новом светлом помещении. «Представители могут обсуждать новости, проводить заседания, мероприятия, приглашать специалистов различных ведомств, чтобы получить ответы на свои вопросы», — сказала Миронова.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Североуральске местное отделение общества слепых переехало в новое здание. Об этом сообщила глава Североуральского городского округа Светлана Миронова. «Сегодня представители нашего отделения общества слепых отметили новоселье в новом отремонтированном здании по улице Мира, 12. Мы с председателем Думы Североуральского ГО Виктором Ильиным посетили их и поздравили с этим радостным событием, вручив сладкие подарки», рассказала Миронова на своей странице «Вконтакте». Глава Североуральского ГО добавила, что отныне посетители общества слепых смогут встречаться в новом светлом помещении. «Представители могут обсуждать новости, проводить заседания, мероприятия, приглашать специалистов различных ведомств, чтобы получить ответы на свои вопросы», — сказала Миронова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...