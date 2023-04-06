В Североуральске местное отделение общества слепых переехало в новое здание. Об этом сообщила глава Североуральского городского округа Светлана Миронова.
«Сегодня представители нашего отделения общества слепых отметили новоселье в новом отремонтированном здании по улице Мира, 12. Мы с председателем Думы Североуральского ГО Виктором Ильиным посетили их и поздравили с этим радостным событием, вручив сладкие подарки», рассказала Миронова на своей странице «Вконтакте».
Глава Североуральского ГО добавила, что отныне посетители общества слепых смогут встречаться в новом светлом помещении. «Представители могут обсуждать новости, проводить заседания, мероприятия, приглашать специалистов различных ведомств, чтобы получить ответы на свои вопросы», — сказала Миронова.
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