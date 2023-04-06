Свердловские власти заплатят врачам сотни тысяч рублей

Медицинские работники в Свердловской области получат единовременную выплату. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Компенсация полагается медикам, работающим на селе или в городах с населением до 50 тысяч человек. Речь идет о выплатах в рамках федеральной программы «Земский доктор». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей будут предоставлены врачам, а 750 тысяч рублей — фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам, которые переехали на работу в сельские населенные пункты в удаленных территориях. Врачи получат 1 миллион рублей, а фельдшеры, акушерки и медицинские сестры фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий — 500 тысяч рублей, если они переехали на работу в населенные пункты, где живут до 50 тысяч человек», — сказано в сообщении ДИПа.
Федеральная программа «Земский доктор», которая стартовала в Российской Федерации в 2012 году в рамках программы модернизации здравоохранения, помогает привлекать молодых врачей на работу в сельские медучреждения. Важным условием для принятия молодыми специалистами решения поехать в сельскую местность является финансовая поддержка.
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