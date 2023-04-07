Двое екатеринбуржцев погибли в аварии с грузовиком. Фото

07 апреля 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Авария произошла днем 7 апреля на Бакинских комиссаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На улице Бакинских комиссаров в Екатеринбурге Lada Priora при повороте не уступила дорогу грузовику, в результате произошло столкновение. В аварии погибли водитель и пассажирка легковушка, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель автомашины Lada Priora, двигаясь по улице Бакинских Комиссаров со стороны бульвара Культуры при повороте налево на Кировоградскую на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с грузовым транспортным средством Dongfeng, движущимся со встречного направления на зеленый сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД. В результате аварии погиб 46-летний водитель легковушки и его 41-летняя пассажирка. Стаж вождения водителя Lada 13 лет, водителя грузовика — 12. Инспекторы продолжают расследовать обстоятельства случившегося. Грузовик протаранил легковушку, не успевшую повернуть налево Фото: ГИБДД по Екатеринбургу Инспекторы продолжают расследование обстоятельств аварии Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На улице Бакинских комиссаров в Екатеринбурге Lada Priora при повороте не уступила дорогу грузовику, в результате произошло столкновение. В аварии погибли водитель и пассажирка легковушка, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель автомашины Lada Priora, двигаясь по улице Бакинских Комиссаров со стороны бульвара Культуры при повороте налево на Кировоградскую на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с грузовым транспортным средством Dongfeng, движущимся со встречного направления на зеленый сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД. В результате аварии погиб 46-летний водитель легковушки и его 41-летняя пассажирка. Стаж вождения водителя Lada 13 лет, водителя грузовика — 12. Инспекторы продолжают расследовать обстоятельства случившегося.