Жители города ХМАО жалуются на глыбы льда во дворах. Фото, видео

08 апреля 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

По словам жителей, лед ничем не посыпан Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) жители жалуются на глыбы льда во дворах, из-за которых травмируются дети и взрослые, а также бьются машины. Соответствующий пост размещен в telegram-канале «Это Юганск, детка». «12 мкр 13 дом. В этом году город просто запущен. Кто будет отвечать за здоровье людей, разбитые машины. Даже взрослому человеку пройтись в этих условиях сложно. А в этом дворе много детей, стариков, и людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении. На видео горожанка показывает, что двор ни чем не посыпан, а из-за морозов, ранее растаявший снег превратился в лед. Согласно данным, опубликованным на сайте администрации Нефтеюганска, обслуживанием данного дома занимается АО «Сфера Жилья» (ОАО «ЖЭУ №7»). Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что из-за теплой погоды во дворах Урая, Нефтеюганска и других городов ХМАО появились огромные лужи. Местные жители жалуются на потопы в соцсетях и рассказывают, что невозможно пройти к домам: вокруг вода и лед. Растаявший снег превратился в лед telegram-канал «Это Юганск, детка»

В Нефтеюганске (ХМАО) жители жалуются на глыбы льда во дворах, из-за которых травмируются дети и взрослые, а также бьются машины. Соответствующий пост размещен в telegram-канале «Это Юганск, детка». «12 мкр 13 дом. В этом году город просто запущен. Кто будет отвечать за здоровье людей, разбитые машины. Даже взрослому человеку пройтись в этих условиях сложно. А в этом дворе много детей, стариков, и людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении. На видео горожанка показывает, что двор ни чем не посыпан, а из-за морозов, ранее растаявший снег превратился в лед. Согласно данным, опубликованным на сайте администрации Нефтеюганска, обслуживанием данного дома занимается АО «Сфера Жилья» (ОАО «ЖЭУ №7»). Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что из-за теплой погоды во дворах Урая, Нефтеюганска и других городов ХМАО появились огромные лужи. Местные жители жалуются на потопы в соцсетях и рассказывают, что невозможно пройти к домам: вокруг вода и лед.