07 апреля 2023
06 апреля 2023

Жители города ХМАО жалуются на глыбы льда во дворах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященный уборке города. Екатеринбург, глыба льда, лед
По словам жителей, лед ничем не посыпан Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) жители жалуются на глыбы льда во дворах, из-за которых травмируются дети и взрослые, а также бьются машины. Соответствующий пост размещен в telegram-канале «Это Юганск, детка».

«12 мкр 13 дом. В этом году город просто запущен. Кто будет отвечать за здоровье людей, разбитые машины. Даже взрослому человеку пройтись в этих условиях сложно. А в этом дворе много детей, стариков, и людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении. На видео горожанка показывает, что двор ни чем не посыпан, а из-за морозов, ранее растаявший снег превратился в лед.

Согласно данным, опубликованным на сайте администрации Нефтеюганска, обслуживанием данного дома занимается АО «Сфера Жилья» (ОАО «ЖЭУ №7»). Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за теплой погоды во дворах Урая, Нефтеюганска и других городов ХМАО появились огромные лужи. Местные жители жалуются на потопы в соцсетях и рассказывают, что невозможно пройти к домам: вокруг вода и лед.

Растаявший снег превратился в лед
Растаявший снег превратился в лед

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В Нефтеюганске (ХМАО) жители жалуются на глыбы льда во дворах, из-за которых травмируются дети и взрослые, а также бьются машины. Соответствующий пост размещен в telegram-канале «Это Юганск, детка». «12 мкр 13 дом. В этом году город просто запущен. Кто будет отвечать за здоровье людей, разбитые машины. Даже взрослому человеку пройтись в этих условиях сложно. А в этом дворе много детей, стариков, и людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении. На видео горожанка показывает, что двор ни чем не посыпан, а из-за морозов, ранее растаявший снег превратился в лед. Согласно данным, опубликованным на сайте администрации Нефтеюганска, обслуживанием данного дома занимается АО «Сфера Жилья» (ОАО «ЖЭУ №7»). Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что из-за теплой погоды во дворах Урая, Нефтеюганска и других городов ХМАО появились огромные лужи. Местные жители жалуются на потопы в соцсетях и рассказывают, что невозможно пройти к домам: вокруг вода и лед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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