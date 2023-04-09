Гордума Перми не будет рассматривать отставку депутата, уехавшего в Германию из-за СВО

Полномочия депутата гордумы Перми Сергея Захарова, отказавшегося о депутатского мандата, будут прекращены с 11 апреля. Гордума не будет рассматривать вопрос о его отставке, поскольку это прописано в Уставе Перми, пояснил URA.RU источник в политэлитах.
«В случае отставки по собственному желанию депутата гордумы Перми, его полномочия как депутата прекращаются со дня поступления в думу обращения об отставке, либо с иной, указанной в таком обращении даты. Но не ранее дня поступления в гордуму обращения об отставке по собственному желанию. Такая процедура прописана в Уставе Перми (п.5 ст. 39)», — сказал источник. Он также добавил, что через три дня после подачи Захаровым заявления прекращаются полномочия его помощников.
Ранее Захаров выступил с критикой СВО. На своей странице в соцсетях он написал, что уходит, поскольку «абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства». С осени прошлого года Захаров находится в Германии.
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