09 апреля 2023

Гордума Перми не будет рассматривать отставку депутата, уехавшего в Германию из-за СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, фракция ср, голосование гордума
Вопрос о снятии с депутата Сергея Захарова полномочий не стоит на повестке гордумы Перми Фото:

Полномочия депутата гордумы Перми Сергея Захарова, отказавшегося о депутатского мандата, будут прекращены с 11 апреля. Гордума не будет рассматривать вопрос о его отставке, поскольку это прописано в Уставе Перми, пояснил URA.RU источник в политэлитах.

«В случае отставки по собственному желанию депутата гордумы Перми, его полномочия как депутата прекращаются со дня поступления в думу обращения об отставке, либо с иной, указанной в таком обращении даты. Но не ранее дня поступления в гордуму обращения об отставке по собственному желанию. Такая процедура прописана в Уставе Перми (п.5 ст. 39)», — сказал источник. Он также добавил, что через три дня после подачи Захаровым заявления прекращаются полномочия его помощников.

Ранее Захаров выступил с критикой СВО. На своей странице в соцсетях он написал, что уходит, поскольку «абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства». С осени прошлого года Захаров находится в Германии.

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Полномочия депутата гордумы Перми Сергея Захарова, отказавшегося о депутатского мандата, будут прекращены с 11 апреля. Гордума не будет рассматривать вопрос о его отставке, поскольку это прописано в Уставе Перми, пояснил URA.RU источник в политэлитах. «В случае отставки по собственному желанию депутата гордумы Перми, его полномочия как депутата прекращаются со дня поступления в думу обращения об отставке, либо с иной, указанной в таком обращении даты. Но не ранее дня поступления в гордуму обращения об отставке по собственному желанию. Такая процедура прописана в Уставе Перми (п.5 ст. 39)», — сказал источник. Он также добавил, что через три дня после подачи Захаровым заявления прекращаются полномочия его помощников. Ранее Захаров выступил с критикой СВО. На своей странице в соцсетях он написал, что уходит, поскольку «абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства». С осени прошлого года Захаров находится в Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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