Гордума Перми не будет рассматривать отставку депутата, уехавшего в Германию из-за СВО

10 апреля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Вопрос о снятии с депутата Сергея Захарова полномочий не стоит на повестке гордумы Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полномочия депутата гордумы Перми Сергея Захарова, отказавшегося о депутатского мандата, будут прекращены с 11 апреля. Гордума не будет рассматривать вопрос о его отставке, поскольку это прописано в Уставе Перми, пояснил URA.RU источник в политэлитах. «В случае отставки по собственному желанию депутата гордумы Перми, его полномочия как депутата прекращаются со дня поступления в думу обращения об отставке, либо с иной, указанной в таком обращении даты. Но не ранее дня поступления в гордуму обращения об отставке по собственному желанию. Такая процедура прописана в Уставе Перми (п.5 ст. 39)», — сказал источник. Он также добавил, что через три дня после подачи Захаровым заявления прекращаются полномочия его помощников. Ранее Захаров выступил с критикой СВО. На своей странице в соцсетях он написал, что уходит, поскольку «абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства». С осени прошлого года Захаров находится в Германии.

Полномочия депутата гордумы Перми Сергея Захарова, отказавшегося о депутатского мандата, будут прекращены с 11 апреля. Гордума не будет рассматривать вопрос о его отставке, поскольку это прописано в Уставе Перми, пояснил URA.RU источник в политэлитах. «В случае отставки по собственному желанию депутата гордумы Перми, его полномочия как депутата прекращаются со дня поступления в думу обращения об отставке, либо с иной, указанной в таком обращении даты. Но не ранее дня поступления в гордуму обращения об отставке по собственному желанию. Такая процедура прописана в Уставе Перми (п.5 ст. 39)», — сказал источник. Он также добавил, что через три дня после подачи Захаровым заявления прекращаются полномочия его помощников. Ранее Захаров выступил с критикой СВО. На своей странице в соцсетях он написал, что уходит, поскольку «абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства». С осени прошлого года Захаров находится в Германии.