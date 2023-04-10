10 апреля 2023

В Свердловской области задержан серийный педофил, работавший в школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
Силовики поймали предполагаемого педофила на нескольких преступлениях Фото:

Силовики задержали учителя музыкальной школы под Первоуральском (Свердловская область), который, по версии следствия, совратил шестерых мальчиков и заставлял их заниматься сексом друг с другом. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Серийный педофил задержан в Свердловской области. На счету мужчины как минимум шесть жертв и десятки эпизодов насилия над мальчиками», — приводит данные источника telegram-канал Baza.

По его данным, мужчина совращал мальчиков от 9 до 12 лет. Силовики подозревают, что педагог вел интимные переписки с детьми, развращал их и выезжал с мальчиками на природу. В отношении педофила возбуждено несколько уголовных дел.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Он воздержался от комментариев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Силовики задержали учителя музыкальной школы под Первоуральском (Свердловская область), который, по версии следствия, совратил шестерых мальчиков и заставлял их заниматься сексом друг с другом. Об этом сообщил осведомленный источник. «Серийный педофил задержан в Свердловской области. На счету мужчины как минимум шесть жертв и десятки эпизодов насилия над мальчиками», — приводит данные источника telegram-канал Baza. По его данным, мужчина совращал мальчиков от 9 до 12 лет. Силовики подозревают, что педагог вел интимные переписки с детьми, развращал их и выезжал с мальчиками на природу. В отношении педофила возбуждено несколько уголовных дел. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Он воздержался от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...