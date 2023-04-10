В Свердловской области задержан серийный педофил, работавший в школе

11 апреля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Силовики поймали предполагаемого педофила на нескольких преступлениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики задержали учителя музыкальной школы под Первоуральском (Свердловская область), который, по версии следствия, совратил шестерых мальчиков и заставлял их заниматься сексом друг с другом. Об этом сообщил осведомленный источник. «Серийный педофил задержан в Свердловской области. На счету мужчины как минимум шесть жертв и десятки эпизодов насилия над мальчиками», — приводит данные источника telegram-канал Baza. По его данным, мужчина совращал мальчиков от 9 до 12 лет. Силовики подозревают, что педагог вел интимные переписки с детьми, развращал их и выезжал с мальчиками на природу. В отношении педофила возбуждено несколько уголовных дел. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Он воздержался от комментариев.

Силовики задержали учителя музыкальной школы под Первоуральском (Свердловская область), который, по версии следствия, совратил шестерых мальчиков и заставлял их заниматься сексом друг с другом. Об этом сообщил осведомленный источник. «Серийный педофил задержан в Свердловской области. На счету мужчины как минимум шесть жертв и десятки эпизодов насилия над мальчиками», — приводит данные источника telegram-канал Baza. По его данным, мужчина совращал мальчиков от 9 до 12 лет. Силовики подозревают, что педагог вел интимные переписки с детьми, развращал их и выезжал с мальчиками на природу. В отношении педофила возбуждено несколько уголовных дел. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Он воздержался от комментариев.