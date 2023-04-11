Из борьбы за место в свердловском заксобрании вышли главные кандидаты

Замгубернатора Салихов и полковник Таврунов не перейдут в заксобрание Свердловской области

12 апреля 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Азат Салихов и Алексей Таврунов останутся на своих должностях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главные претенденты на освобождающееся кресло в заксобрании Свердловской области — замгубернатора Азат Салихов и полковник МВД в отставке Алексей Таврунов — не перейдут в парламент. Как стало известно URA.RU, глава региона Евгений Куйвашев сделает выбор в пользу другого человека, но его имя еще не определено. Ожидается, что депутатское место в заксо станет вакантно после того, как от мандата откажется единоросс-списочник Алексей Коробейников. В сентябре он вновь будет избираться в парламент, но уже как одномандатник — по Ирбитскому округу. Последние недели продолжаются переговоры о том, кому из областного истеблишмента достанется списочный мандат Коробейникова. Окончательное решение должен принять сам Куйвашев. В конце марта источники URA.RU сообщили, что основным претендентом стал Салихов, курирующий в команде губернатора отношения с силовиками. В 2021 году чиновник участвовал в выборах в заксо, и тогда ему даже прочили пост спикера нового созыва. Однако теперь сценарий с переходом Салихова в депутаты больше не рассматривается и не обсуждается, поделился инсайдер в областном правительстве. Аналогичная ситуация сложилась у Таврунова, которого называют креатурой генералов свердловской полиции. Он пытался избраться в парламент еще в 2021-м, но победа досталась другому. Обсуждалось, что мандат Коробейникова передадут именно Таврунову, однако полковнику, по данным агентства, дали понять, что руководство главка МВД приготовило ему другую задачу. Салихов подтвердил URA.RU, что свою должность покидать не собирается — конкретных разговоров о переходе в заксобрание у него не было. Таврунов ранее в беседе с агентством также признавал, что, несмотря на желание стать депутатом, каких-либо договоренностей с губернатором он не достигал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные претенденты на освобождающееся кресло в заксобрании Свердловской области — замгубернатора Азат Салихов и полковник МВД в отставке Алексей Таврунов — не перейдут в парламент. Как стало известно URA.RU, глава региона Евгений Куйвашев сделает выбор в пользу другого человека, но его имя еще не определено. Ожидается, что депутатское место в заксо станет вакантно после того, как от мандата откажется единоросс-списочник Алексей Коробейников. В сентябре он вновь будет избираться в парламент, но уже как одномандатник — по Ирбитскому округу. Последние недели продолжаются переговоры о том, кому из областного истеблишмента достанется списочный мандат Коробейникова. Окончательное решение должен принять сам Куйвашев. В конце марта источники URA.RU сообщили, что основным претендентом стал Салихов, курирующий в команде губернатора отношения с силовиками. В 2021 году чиновник участвовал в выборах в заксо, и тогда ему даже прочили пост спикера нового созыва. Однако теперь сценарий с переходом Салихова в депутаты больше не рассматривается и не обсуждается, поделился инсайдер в областном правительстве. Аналогичная ситуация сложилась у Таврунова, которого называют креатурой генералов свердловской полиции. Он пытался избраться в парламент еще в 2021-м, но победа досталась другому. Обсуждалось, что мандат Коробейникова передадут именно Таврунову, однако полковнику, по данным агентства, дали понять, что руководство главка МВД приготовило ему другую задачу. Салихов подтвердил URA.RU, что свою должность покидать не собирается — конкретных разговоров о переходе в заксобрание у него не было. Таврунов ранее в беседе с агентством также признавал, что, несмотря на желание стать депутатом, каких-либо договоренностей с губернатором он не достигал.