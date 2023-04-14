Бывший ополченец Руслан: собаки помогают военным обнаруживать украинские беспилотники

Собака спасла жизнь бывшему ополченцу Руслану, чувствуя за несколько километров прилет беспилотника. Об этом сам мужчина рассказал корреспонденту URA.RU, отмечая, что собаки неоднократно помогали ему выбраться из сложных ситуаций в ходе службы.
«Собаки все слышат и чувствуют. У меня дома сейчас живет Беркут — он слышит беспилотники. Я не слышу, не вижу — а он на каком-то чувстве его опознает. У меня дома был прилет, стену побило — он убежал за 15 минут до этого», — сообщил мужчина.
Руслан также рассказал, что во время службы в Народной Милиции ДНР его из-под обстрела увела собака по кличке Укропша. «Сидели мы с собакой ночью, кушаем. Вдруг Укропша начала метаться, зовет меня в блиндаж. А там по колено воды, очень неохота идти, но думаю, если собака просится, надо идти. Иду запускаю ее, и тут хлопцы открывают дверь и затягивают меня в блиндаж. Потом так грохотало… По нам Грады работали, вылезли потом — вокруг все было побито, и то место, где я сидел», — рассказал Руслан.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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