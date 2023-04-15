Закрытый свердловский город остался без электричества из-за аварии

В Лесном (Свердловская область) утром 16 апреля произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались медгородок и 62-й квартал, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сегодня в 7:40 из-за аварии произошло отключение электричества. Без света остались медицинский городок и 62-й квартал», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на «МРСК Урала».
Аварийная бригада занимается устранением неполадки, добавили в пресс-службе, отметив, что ситуация находится на контроле. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОАО «МРСК Урала», ответ ожидается.
Обновлено 16 апреля в 19:06 (17:06 МСК):
Утром в Лесном было зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. Аварийно-восстановительные бригады филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго» в 10:29 запитали жителей по резервным схемам электроснабжения, сообщили URA.RU в «МРСК Урала».
Ранее сообщалось о том, что вечером 15 апреля жители Верхней Салды остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Коммунальщики, чтобы решить проблему, сначала снизили подачу воды на 50%, а затем и вовсе отключили ее. Утром следующего дня коммунальщикам удалось устранить проблему.
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