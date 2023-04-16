Свердловчанин на иномарке сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Видео

17 апреля 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

В Новоуральске водитель иномарки сбил пенсионерку на пешеходном переходе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) водитель Skoda Rapid сбил 74-летнюю женщину переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новоуральска. «Водитель Skoda Rapid на улице Промышленная сбил 74-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С телесными повреждениями пешеход госпитализирована в отделение травматологии», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 13 часов 16 апреля. По словам полицейских, водитель иномарки был трезв. «Госавтоинспекция напоминает водителям, что при приближении к пешеходным переходам необходимо быть предельно внимательными и заранее снижать скорость», — добавили в пресс-службе ведомства.

В Новоуральске (Свердловская область) водитель Skoda Rapid сбил 74-летнюю женщину переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новоуральска. «Водитель Skoda Rapid на улице Промышленная сбил 74-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С телесными повреждениями пешеход госпитализирована в отделение травматологии», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 13 часов 16 апреля. По словам полицейских, водитель иномарки был трезв. «Госавтоинспекция напоминает водителям, что при приближении к пешеходным переходам необходимо быть предельно внимательными и заранее снижать скорость», — добавили в пресс-службе ведомства.