16 апреля 2023

Свердловчанин на иномарке сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Видео

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
В Новоуральске водитель иномарки сбил пенсионерку на пешеходном переходе Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) водитель Skoda Rapid сбил 74-летнюю женщину переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новоуральска.

«Водитель Skoda Rapid на улице Промышленная сбил 74-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С телесными повреждениями пешеход госпитализирована в отделение травматологии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 13 часов 16 апреля. По словам полицейских, водитель иномарки был трезв. «Госавтоинспекция напоминает водителям, что при приближении к пешеходным переходам необходимо быть предельно внимательными и заранее снижать скорость», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Новоуральске (Свердловская область) водитель Skoda Rapid сбил 74-летнюю женщину переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новоуральска. «Водитель Skoda Rapid на улице Промышленная сбил 74-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С телесными повреждениями пешеход госпитализирована в отделение травматологии», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 13 часов 16 апреля. По словам полицейских, водитель иномарки был трезв. «Госавтоинспекция напоминает водителям, что при приближении к пешеходным переходам необходимо быть предельно внимательными и заранее снижать скорость», — добавили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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