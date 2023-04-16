В Новоуральске (Свердловская область) водитель Skoda Rapid сбил 74-летнюю женщину переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новоуральска.
«Водитель Skoda Rapid на улице Промышленная сбил 74-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С телесными повреждениями пешеход госпитализирована в отделение травматологии», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 13 часов 16 апреля. По словам полицейских, водитель иномарки был трезв. «Госавтоинспекция напоминает водителям, что при приближении к пешеходным переходам необходимо быть предельно внимательными и заранее снижать скорость», — добавили в пресс-службе ведомства.
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