Скандальный бар Екатеринбурга остался без персонала

Бар «Огонек» из Екатеринбурга, который славится своими неоднозначными акциями, массово набирает сотрудников. Сейчас на сайте поискового сервиса работы hh.ru есть пять объявлений по таким позициям, как: повар-кондитер, повар горячего цеха, су-шеф, официант и помощник официанта.
«Приглашаем в свою команду бара „Огонек“ повара- кондитера. Особые приметы: хорошее настроение и желание работать в команде, а также вкусно готовить», — говорится в объявлении. Также на кухню требуются повар горячего цеха и су-шеф. Им всем обещают зарплату от 50 тысяч рублей.
Чуть ниже оплата труда будет у тех, кто откликнется на вакансии официанта и помощника официанта — 45 и 20 тысяч рублей соответственно. Всем претендентам обещают бесплатные завтраки, обеды и ужины, а также такси до подъезда после смены.
Бар «Огонек» известен своими скандальными акциями и заявлениями. Например, в 2022 году заведение собрало посылку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского — Александра, который попал под санкции, и был вынужден из-за этого переехать из Швейцарии в Турцию. Летом того же года бывший владелец «Огонька» Евгений Кексин попал в центр скандала после того, как выложил у себя в соцсетях фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет.
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