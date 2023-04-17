Скандальный бар Екатеринбурга остался без персонала

Бар «Огонек» в Екатеринбурге массово набирает новый персонал
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Бар Огонек. Екатеринбург, бар огонек, огонёк
В баре «Огонек» предлагают работу как на кухне, так и в зале Фото:

Бар «Огонек» из Екатеринбурга, который славится своими неоднозначными акциями, массово набирает сотрудников. Сейчас на сайте поискового сервиса работы hh.ru есть пять объявлений по таким позициям, как: повар-кондитер, повар горячего цеха, су-шеф, официант и помощник официанта.

«Приглашаем в свою команду бара „Огонек“ повара- кондитера. Особые приметы: хорошее настроение и желание работать в команде, а также вкусно готовить», — говорится в объявлении. Также на кухню требуются повар горячего цеха и су-шеф. Им всем обещают зарплату от 50 тысяч рублей.

Чуть ниже оплата труда будет у тех, кто откликнется на вакансии официанта и помощника официанта — 45 и 20 тысяч рублей соответственно. Всем претендентам обещают бесплатные завтраки, обеды и ужины, а также такси до подъезда после смены.

Бар «Огонек» известен своими скандальными акциями и заявлениями. Например, в 2022 году заведение собрало посылку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского — Александра, который попал под санкции, и был вынужден из-за этого переехать из Швейцарии в Турцию. Летом того же года бывший владелец «Огонька» Евгений Кексин попал в центр скандала после того, как выложил у себя в соцсетях фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет.

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Бар «Огонек» из Екатеринбурга, который славится своими неоднозначными акциями, массово набирает сотрудников. Сейчас на сайте поискового сервиса работы hh.ru есть пять объявлений по таким позициям, как: повар-кондитер, повар горячего цеха, су-шеф, официант и помощник официанта. «Приглашаем в свою команду бара „Огонек“ повара- кондитера. Особые приметы: хорошее настроение и желание работать в команде, а также вкусно готовить», — говорится в объявлении. Также на кухню требуются повар горячего цеха и су-шеф. Им всем обещают зарплату от 50 тысяч рублей. Чуть ниже оплата труда будет у тех, кто откликнется на вакансии официанта и помощника официанта — 45 и 20 тысяч рублей соответственно. Всем претендентам обещают бесплатные завтраки, обеды и ужины, а также такси до подъезда после смены. Бар «Огонек» известен своими скандальными акциями и заявлениями. Например, в 2022 году заведение собрало посылку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского — Александра, который попал под санкции, и был вынужден из-за этого переехать из Швейцарии в Турцию. Летом того же года бывший владелец «Огонька» Евгений Кексин попал в центр скандала после того, как выложил у себя в соцсетях фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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