17 апреля 2023

В Свердловском комиссариате рассказали о попытках сорвать призывную кампанию

Зам военкома Свердловской области Чирков: участились попытки сорвать призывную кампанию
© Служба новостей «URA.RU»
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В военном комиссариате признают, что нынешний весенний призыв проходит в непростых условиях
В военном комиссариате признают, что нынешний весенний призыв проходит в непростых условиях Фото:

Нынешняя призывная кампания проходит в условиях, когда неизвестные пытаются дискредитировать комиссариаты и ведут деятельность, направленную на срыв призывной кампании. Об этом, выступая перед депутатами думы Екатеринбурга, рассказал заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU.

«Текущая кампания проходит в условиях специальной военной операции, что накладывает определенные трудности на работу военных комиссариатов в вопросах оповещения граждан, розыска уклонистов, работы с родственниками. В связи с участившимися случаями дискредитации комиссариатов и деятельности, направленной на срыв призывной кампании, необходимо реагировать и пресекать всеми имеющимися средствами. Несмотря на то, что весенний призыв будет проходить в непростых условиях, задание будет выполнено в полном объеме», — отметил Чирков.

Ранее он раскрыл, что в Свердловской области в апреле — июне призовут столько же мужчин, сколько и прошлой весной — порядка 4000 человек. И пообещал, что срочников не отправят в зону проведения спецоперации.

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Нынешняя призывная кампания проходит в условиях, когда неизвестные пытаются дискредитировать комиссариаты и ведут деятельность, направленную на срыв призывной кампании. Об этом, выступая перед депутатами думы Екатеринбурга, рассказал заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «Текущая кампания проходит в условиях специальной военной операции, что накладывает определенные трудности на работу военных комиссариатов в вопросах оповещения граждан, розыска уклонистов, работы с родственниками. В связи с участившимися случаями дискредитации комиссариатов и деятельности, направленной на срыв призывной кампании, необходимо реагировать и пресекать всеми имеющимися средствами. Несмотря на то, что весенний призыв будет проходить в непростых условиях, задание будет выполнено в полном объеме», — отметил Чирков. Ранее он раскрыл, что в Свердловской области в апреле — июне призовут столько же мужчин, сколько и прошлой весной — порядка 4000 человек. И пообещал, что срочников не отправят в зону проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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