В Свердловском комиссариате рассказали о попытках сорвать призывную кампанию

Нынешняя призывная кампания проходит в условиях, когда неизвестные пытаются дискредитировать комиссариаты и ведут деятельность, направленную на срыв призывной кампании. Об этом, выступая перед депутатами думы Екатеринбурга, рассказал заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU.
«Текущая кампания проходит в условиях специальной военной операции, что накладывает определенные трудности на работу военных комиссариатов в вопросах оповещения граждан, розыска уклонистов, работы с родственниками. В связи с участившимися случаями дискредитации комиссариатов и деятельности, направленной на срыв призывной кампании, необходимо реагировать и пресекать всеми имеющимися средствами. Несмотря на то, что весенний призыв будет проходить в непростых условиях, задание будет выполнено в полном объеме», — отметил Чирков.
Ранее он раскрыл, что в Свердловской области в апреле — июне призовут столько же мужчин, сколько и прошлой весной — порядка 4000 человек. И пообещал, что срочников не отправят в зону проведения спецоперации.
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