Мэрия Перми после критики губернатора обещает помочь вдове бойца СВО

18 апреля 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

За установку мемориальной доски ответственным сделали замглавы мэрии Алексея Грибанова Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В администрации Перми отреагировали на публичную критику губернатора Дмитрия Махонина по поводу игнорирования просьб Екатериной Сунцовой, чей муж Виктор погиб в ходе спецоперации. Она просила посодействовать в установке мемориальной доски в память о супруге, но в мэрии долгое время не могли решить вопрос с финансированием, что вызвало недовольство главы региона. Теперь городские чиновники утверждают, что помогут женщине. «Администрация города понимает важность плотной и адресной работы с семьями участников СВО. Окружить каждую семью участников СВО вниманием — такую задачу обозначил перед регионами и муниципалитетами президент России Владимир Путин. И мы, как самый близкий к горожанам орган власти, должны эту задачу исполнять. Замглавы администрации города Алексей Грибанов уже связался с Екатериной Сунцовой по уточнению ее пожеланий к мемориальной доске», — сообщили URA.RU мэрии. Ранее Дмитрий Махонин рассказал, что Екатерина Сунцова пришла к нему на личный прием, где и высказала свои претензии к бездействию городских чиновников. Губернатор заявил, что возмущен таким отношением мэрии Перми и взял вопрос установки памятной доски Виктору Сунцову на личный контроль.

В администрации Перми отреагировали на публичную критику губернатора Дмитрия Махонина по поводу игнорирования просьб Екатериной Сунцовой, чей муж Виктор погиб в ходе спецоперации. Она просила посодействовать в установке мемориальной доски в память о супруге, но в мэрии долгое время не могли решить вопрос с финансированием, что вызвало недовольство главы региона. Теперь городские чиновники утверждают, что помогут женщине. «Администрация города понимает важность плотной и адресной работы с семьями участников СВО. Окружить каждую семью участников СВО вниманием — такую задачу обозначил перед регионами и муниципалитетами президент России Владимир Путин. И мы, как самый близкий к горожанам орган власти, должны эту задачу исполнять. Замглавы администрации города Алексей Грибанов уже связался с Екатериной Сунцовой по уточнению ее пожеланий к мемориальной доске», — сообщили URA.RU мэрии. Ранее Дмитрий Махонин рассказал, что Екатерина Сунцова пришла к нему на личный прием, где и высказала свои претензии к бездействию городских чиновников. Губернатор заявил, что возмущен таким отношением мэрии Перми и взял вопрос установки памятной доски Виктору Сунцову на личный контроль.