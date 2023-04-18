Мэрия Перми после критики губернатора обещает помочь вдове бойца СВО

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За установку мемориальной доски ответственным сделали замглавы мэрии Алексея Грибанова
За установку мемориальной доски ответственным сделали замглавы мэрии Алексея Грибанова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В администрации Перми отреагировали на публичную критику губернатора Дмитрия Махонина по поводу игнорирования просьб Екатериной Сунцовой, чей муж Виктор погиб в ходе спецоперации. Она просила посодействовать в установке мемориальной доски в память о супруге, но в мэрии долгое время не могли решить вопрос с финансированием, что вызвало недовольство главы региона. Теперь городские чиновники утверждают, что помогут женщине.

«Администрация города понимает важность плотной и адресной работы с семьями участников СВО. Окружить каждую семью участников СВО вниманием — такую задачу обозначил перед регионами и муниципалитетами президент России Владимир Путин. И мы, как самый близкий к горожанам орган власти, должны эту задачу исполнять. Замглавы администрации города Алексей Грибанов уже связался с Екатериной Сунцовой по уточнению ее пожеланий к мемориальной доске», — сообщили URA.RU мэрии.

Ранее Дмитрий Махонин рассказал, что Екатерина Сунцова пришла к нему на личный прием, где и высказала свои претензии к бездействию городских чиновников. Губернатор заявил, что возмущен таким отношением мэрии Перми и взял вопрос установки памятной доски Виктору Сунцову на личный контроль.

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В администрации Перми отреагировали на публичную критику губернатора Дмитрия Махонина по поводу игнорирования просьб Екатериной Сунцовой, чей муж Виктор погиб в ходе спецоперации. Она просила посодействовать в установке мемориальной доски в память о супруге, но в мэрии долгое время не могли решить вопрос с финансированием, что вызвало недовольство главы региона. Теперь городские чиновники утверждают, что помогут женщине. «Администрация города понимает важность плотной и адресной работы с семьями участников СВО. Окружить каждую семью участников СВО вниманием — такую задачу обозначил перед регионами и муниципалитетами президент России Владимир Путин. И мы, как самый близкий к горожанам орган власти, должны эту задачу исполнять. Замглавы администрации города Алексей Грибанов уже связался с Екатериной Сунцовой по уточнению ее пожеланий к мемориальной доске», — сообщили URA.RU мэрии. Ранее Дмитрий Махонин рассказал, что Екатерина Сунцова пришла к нему на личный прием, где и высказала свои претензии к бездействию городских чиновников. Губернатор заявил, что возмущен таким отношением мэрии Перми и взял вопрос установки памятной доски Виктору Сунцову на личный контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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