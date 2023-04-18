Коттедж продается за 18 900 000 рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Жебреи Пермского муниципального округа (Пермский край) продается двухэтажный коттедж с русской баней. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.

«Двухэтажный коттедж расположен на тихой улице. На втором этаже расположен холл с выходом на большую террасу с видом на лес. Через первый этаж можно попасть в настоящую шикарную русскую баню», — говорится в объявлении.

Общая площадь дома с учетом террас, балконов, веранд и навесов составляет 240 квадратных метров. От деревни до Перми, по словам владельцев, можно доехать за 30 минут. Рядом с участком расположен хвойный лес с грибными местами. Стоимость коттеджа — 18 900 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают трехэтажный коттедж с бассейном и финской сауной. Стоимость дома — 42 миллиона рублей.

Коттедж находится в деревне Жебреи Пермского муниципального округа Сайт Avito

Через первый этаж коттеджа можно попасть в русскую баню Сайт Avito

На первом этаже расположена кухня-гостиная с дровяным камином Сайт Avito