18 апреля 2023

В пермской деревне продают коттедж с русской баней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттедж продается за 18 900 000 рублей (архивное фото)
Коттедж продается за 18 900 000 рублей (архивное фото) Фото:

В деревне Жебреи Пермского муниципального округа (Пермский край) продается двухэтажный коттедж с русской баней. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.

«Двухэтажный коттедж расположен на тихой улице. На втором этаже расположен холл с выходом на большую террасу с видом на лес. Через первый этаж можно попасть в настоящую шикарную русскую баню», — говорится в объявлении.

Общая площадь дома с учетом террас, балконов, веранд и навесов составляет 240 квадратных метров. От деревни до Перми, по словам владельцев, можно доехать за 30 минут. Рядом с участком расположен хвойный лес с грибными местами. Стоимость коттеджа — 18 900 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают трехэтажный коттедж с бассейном и финской сауной. Стоимость дома — 42 миллиона рублей.

Коттедж находится в деревне Жебреи Пермского муниципального округа
Коттедж находится в деревне Жебреи Пермского муниципального округа
Через первый этаж коттеджа можно попасть в русскую баню
Через первый этаж коттеджа можно попасть в русскую баню
На первом этаже расположена кухня-гостиная с дровяным камином
На первом этаже расположена кухня-гостиная с дровяным камином
Площадь коттеджа без учета террас, веранд, навесов и балконов составляет 160 квадратных метров
Площадь коттеджа без учета террас, веранд, навесов и балконов составляет 160 квадратных метров

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В деревне Жебреи Пермского муниципального округа (Пермский край) продается двухэтажный коттедж с русской баней. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito. «Двухэтажный коттедж расположен на тихой улице. На втором этаже расположен холл с выходом на большую террасу с видом на лес. Через первый этаж можно попасть в настоящую шикарную русскую баню», — говорится в объявлении. Общая площадь дома с учетом террас, балконов, веранд и навесов составляет 240 квадратных метров. От деревни до Перми, по словам владельцев, можно доехать за 30 минут. Рядом с участком расположен хвойный лес с грибными местами. Стоимость коттеджа — 18 900 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают трехэтажный коттедж с бассейном и финской сауной. Стоимость дома — 42 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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