В Свердловской области пожар уничтожил два дома

Пожар перекинулся на дома после возгорания сухой травы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Чувашково Свердловской области пожар, начавшийся из-за возгорания сухой травы, уничтожил два дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. В соседних деревнях жители призывают помогать спасателям в тушении лесного пожара.

«Днем 19 апреля на пульт пожарной охраны Красноуфимского округа поступило сообщение о возгорании в деревне Чувашково. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горят два частных жилых дома», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что к 14:35 пожар локализовали и уже через час пожарные потушили открытый огонь. Пожар днем приблизился и к соседней деревне Колмаково. Там местные жители собирают добровольцев для помощи пожарным. По данным спасателей, пожар начался из-за возгорания травы.

Ранее в свердловском ГУ МЧС сообщали о пожаре в селе Щелкун. Там огонь повредил четыре дома.