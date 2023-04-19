В Свердловской области пожар уничтожил два дома

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, пожар, лесной пожар, ландшафтный пожар
Пожар перекинулся на дома после возгорания сухой травы Фото:

В деревне Чувашково Свердловской области пожар, начавшийся из-за возгорания сухой травы, уничтожил два дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. В соседних деревнях жители призывают помогать спасателям в тушении лесного пожара.

«Днем 19 апреля на пульт пожарной охраны Красноуфимского округа поступило сообщение о возгорании в деревне Чувашково. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горят два частных жилых дома», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что к 14:35 пожар локализовали и уже через час пожарные потушили открытый огонь. Пожар днем приблизился и к соседней деревне Колмаково. Там местные жители собирают добровольцев для помощи пожарным. По данным спасателей, пожар начался из-за возгорания травы.

Ранее в свердловском ГУ МЧС сообщали о пожаре в селе Щелкун. Там огонь повредил четыре дома.

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В деревне Чувашково Свердловской области пожар, начавшийся из-за возгорания сухой травы, уничтожил два дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. В соседних деревнях жители призывают помогать спасателям в тушении лесного пожара. «Днем 19 апреля на пульт пожарной охраны Красноуфимского округа поступило сообщение о возгорании в деревне Чувашково. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горят два частных жилых дома», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что к 14:35 пожар локализовали и уже через час пожарные потушили открытый огонь. Пожар днем приблизился и к соседней деревне Колмаково. Там местные жители собирают добровольцев для помощи пожарным. По данным спасателей, пожар начался из-за возгорания травы. Ранее в свердловском ГУ МЧС сообщали о пожаре в селе Щелкун. Там огонь повредил четыре дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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