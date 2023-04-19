В Екатеринбург вернули легендарный памятник СССР

Краснознаменную группу установили в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге

Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Краснознаменная группа — легендарный памятник времен СССР — вернулась в Екатеринбург спустя десять лет после демонтажа. Теперь она установлена на площади Первой Пятилетки. Об этом сообщили очевидцы.

«Уралмаш встретил Краснознаменную группу», — сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», публикуя фотографии, на которых рабочие устанавливают памятник с помощью подъемного крана. Краснознаменная группа была демонтирована в 2013 году.

Памятник располагался на Плотинке с 1974 года. После его демонтажа началось недовольство среди горожан, считавших монумент легендарным памятником и не готовых от него отказываться. После проведенного в городе голосования жители решили поставить памятник на площади Первой Пятилетки — за этот вариант проголосовали более 40% опрошенных.