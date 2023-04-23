Жители ХМАО на инвестициях в недвижимость получают доход 12,5% в год

24 апреля 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Доходность недвижимости без сдачи в аренду составляет 7,8% Фото: Алексей Гущин © URA.RU При инвестировании в недвижимость среднегодовая доходность для жителей ХМАО составляет 12,5%. Согласно данным рейтинга регионов, Югра заняла 11 место в России. «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 11 место. Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет — 12,5%», — следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. Если жилье не сдавать в аренду, то тогда доходность составляет 7,8%. Эксперты считали доходность за период с 2018 по 2022 год. При расчете учитывались расходы на налоги и коммунальные платежи. Также аналитики учитывали инфляцию. Для вычисления среднего показателя использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. В топ-3 рейтинга вошли Краснодарский край, Республики Алтай и Адыгея. ЯНАО расположился на девятой строчке. Свердловская область заняла 59 место. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно покупать жилье в Дубае. За прошлый год недвижимостью за рубежом интересовалось около 5% югорчан, которые планировали переезд из региона.

При инвестировании в недвижимость среднегодовая доходность для жителей ХМАО составляет 12,5%. Согласно данным рейтинга регионов, Югра заняла 11 место в России. «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 11 место. Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет — 12,5%», — следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. Если жилье не сдавать в аренду, то тогда доходность составляет 7,8%. Эксперты считали доходность за период с 2018 по 2022 год. При расчете учитывались расходы на налоги и коммунальные платежи. Также аналитики учитывали инфляцию. Для вычисления среднего показателя использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. В топ-3 рейтинга вошли Краснодарский край, Республики Алтай и Адыгея. ЯНАО расположился на девятой строчке. Свердловская область заняла 59 место. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно покупать жилье в Дубае. За прошлый год недвижимостью за рубежом интересовалось около 5% югорчан, которые планировали переезд из региона.