23 апреля 2023
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Жители ХМАО на инвестициях в недвижимость получают доход 12,5% в год

© Служба новостей «URA.RU»
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Недвижимость. Пермь, недвижимость, квартира, дом, стройка
Доходность недвижимости без сдачи в аренду составляет 7,8% Фото:

При инвестировании в недвижимость среднегодовая доходность для жителей ХМАО составляет 12,5%. Согласно данным рейтинга регионов, Югра заняла 11 место в России.

«Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 11 место. Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет — 12,5%», — следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. Если жилье не сдавать в аренду, то тогда доходность составляет 7,8%.

Эксперты считали доходность за период с 2018 по 2022 год. При расчете учитывались расходы на налоги и коммунальные платежи. Также аналитики учитывали инфляцию. Для вычисления среднего показателя использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.

В топ-3 рейтинга вошли Краснодарский край, Республики Алтай и Адыгея. ЯНАО расположился на девятой строчке. Свердловская область заняла 59 место.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно покупать жилье в Дубае. За прошлый год недвижимостью за рубежом интересовалось около 5% югорчан, которые планировали переезд из региона.

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При инвестировании в недвижимость среднегодовая доходность для жителей ХМАО составляет 12,5%. Согласно данным рейтинга регионов, Югра заняла 11 место в России. «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 11 место. Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет — 12,5%», — следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. Если жилье не сдавать в аренду, то тогда доходность составляет 7,8%. Эксперты считали доходность за период с 2018 по 2022 год. При расчете учитывались расходы на налоги и коммунальные платежи. Также аналитики учитывали инфляцию. Для вычисления среднего показателя использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. В топ-3 рейтинга вошли Краснодарский край, Республики Алтай и Адыгея. ЯНАО расположился на девятой строчке. Свердловская область заняла 59 место. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно покупать жилье в Дубае. За прошлый год недвижимостью за рубежом интересовалось около 5% югорчан, которые планировали переезд из региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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