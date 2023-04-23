23 апреля 2023

Микрорайон в Челябинске заполонили крысы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
По словам жителей, крысы появились из-за невывоза мусора Фото:

Микрорайон Academ Riverside на северо-западе Челябинска заполонили крысы. На приток грызунов пожаловались жители сразу нескольких домов по улице Университетская Набережная, которые связали это с нарушением графика вывоза мусора.

«Вечером очень много крыс видели, бегающих по двору. Они и правда огромные», — сообщили URA.RU жители.

Некоторые из жильцов жалуются, что не могут нормально вынести мусор. Первая причина — переполненные мусорные контейнеры, вторая — крысы.

URA.RU связалось с секретарем управляющей компании «Домоуправ». Там сообщили, что по поводу вопроса с вывозом мусора необходимо обращаться к начальнику ЖЭУ. В ЖЭУ URA.RU сообщили, что к ним подобных заявлений не поступало. Но, по словам начальника, протравка грызунов проходит раз в три месяца, последняя была в апреле.

Директор управляющей компании Елена Просянникова заявила, что вся работа [по вывозу мусора] производится своевременно. Заявлений от местных жителей она не получала.

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Микрорайон Academ Riverside на северо-западе Челябинска заполонили крысы. На приток грызунов пожаловались жители сразу нескольких домов по улице Университетская Набережная, которые связали это с нарушением графика вывоза мусора. «Вечером очень много крыс видели, бегающих по двору. Они и правда огромные», — сообщили URA.RU жители. Некоторые из жильцов жалуются, что не могут нормально вынести мусор. Первая причина — переполненные мусорные контейнеры, вторая — крысы. URA.RU связалось с секретарем управляющей компании «Домоуправ». Там сообщили, что по поводу вопроса с вывозом мусора необходимо обращаться к начальнику ЖЭУ. В ЖЭУ URA.RU сообщили, что к ним подобных заявлений не поступало. Но, по словам начальника, протравка грызунов проходит раз в три месяца, последняя была в апреле. Директор управляющей компании Елена Просянникова заявила, что вся работа [по вывозу мусора] производится своевременно. Заявлений от местных жителей она не получала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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