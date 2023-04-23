По словам жителей, крысы появились из-за невывоза мусора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Микрорайон Academ Riverside на северо-западе Челябинска заполонили крысы. На приток грызунов пожаловались жители сразу нескольких домов по улице Университетская Набережная, которые связали это с нарушением графика вывоза мусора.

«Вечером очень много крыс видели, бегающих по двору. Они и правда огромные», — сообщили URA.RU жители.

Некоторые из жильцов жалуются, что не могут нормально вынести мусор. Первая причина — переполненные мусорные контейнеры, вторая — крысы.

URA.RU связалось с секретарем управляющей компании «Домоуправ». Там сообщили, что по поводу вопроса с вывозом мусора необходимо обращаться к начальнику ЖЭУ. В ЖЭУ URA.RU сообщили, что к ним подобных заявлений не поступало. Но, по словам начальника, протравка грызунов проходит раз в три месяца, последняя была в апреле.

Директор управляющей компании Елена Просянникова заявила, что вся работа [по вывозу мусора] производится своевременно. Заявлений от местных жителей она не получала.