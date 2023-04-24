Прокуратура ХМАО завела уголовное дело на директора УК из-за сноса детской площадки

25 апреля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Прокуратура установила, что УК не исполнила решение суда по восстановлению детской площадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Октябрьского района ХМАО завела уголовное дело на директора УК «Талинское благоустройство» из-за сноса детской площадки. На сайте ведомства указано, что руководитель решил полностью демонтировать сооружение, которое управляющая компания должна была отремонтировать. «Решением Октябрьского районного суда на УК „Талинское благоустройство“ возложена обязанность по поддержанию надлежащего состояния элементов детской площадки в г. п. Талинка, но по указанию директора УК оборудование детской площадки и спортивного комплекса было демонтировано. Решение суда не было исполнено, по материалам прокурорской проверки на директора возбуждено уголовное дело», — сообщается в публикации. Прокуратура установила, что у управляющей компании были средства на восстановление площадки. Ведомство направило уголовное дело в суд. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) оштрафовали сотрудника одной из управляющих компаний. Должностное лицо УК привлекли к административной ответственности за некачественную уборку снега и содержание подъездов.

Прокуратура Октябрьского района ХМАО завела уголовное дело на директора УК «Талинское благоустройство» из-за сноса детской площадки. На сайте ведомства указано, что руководитель решил полностью демонтировать сооружение, которое управляющая компания должна была отремонтировать. «Решением Октябрьского районного суда на УК „Талинское благоустройство“ возложена обязанность по поддержанию надлежащего состояния элементов детской площадки в г. п. Талинка, но по указанию директора УК оборудование детской площадки и спортивного комплекса было демонтировано. Решение суда не было исполнено, по материалам прокурорской проверки на директора возбуждено уголовное дело», — сообщается в публикации. Прокуратура установила, что у управляющей компании были средства на восстановление площадки. Ведомство направило уголовное дело в суд. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) оштрафовали сотрудника одной из управляющих компаний. Должностное лицо УК привлекли к административной ответственности за некачественную уборку снега и содержание подъездов.