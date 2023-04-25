25 апреля 2023

Мэр Екатеринбурга продвигает во власть директора крупного завода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол по вопросу реализации новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Екатеринбург, фуфаров владилен
Владилен Фуфаров возглавляет старейший хлебопекарный завод области Фото:

Одним из последних на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге может заявиться директор хлебомакаронного комбината «СМАК» Владилен Фуфаров. Он, вероятно, пойдет в гордуму по Чкаловскому округу №21, рассказал URA.RU источник.

«Фуфарова продвигает мэр [Алексей] Орлов», — поделился собеседник. По слухам, против Фуфарова выдвинется один из действующих депутатов, которых Орлов в следующем созыве думы не видит. При этом другой источник отметил, что окончательного решения по поводу Фуфарова нет.

Выборы намечены на сентябрь, а праймериз пройдут 22—28 мая. Орлов по итогам кампании хочет получить подконтрольный орган.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одним из последних на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге может заявиться директор хлебомакаронного комбината «СМАК» Владилен Фуфаров. Он, вероятно, пойдет в гордуму по Чкаловскому округу №21, рассказал URA.RU источник. «Фуфарова продвигает мэр [Алексей] Орлов», — поделился собеседник. По слухам, против Фуфарова выдвинется один из действующих депутатов, которых Орлов в следующем созыве думы не видит. При этом другой источник отметил, что окончательного решения по поводу Фуфарова нет. Выборы намечены на сентябрь, а праймериз пройдут 22—28 мая. Орлов по итогам кампании хочет получить подконтрольный орган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...