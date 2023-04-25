Мэр Екатеринбурга продвигает во власть директора крупного завода

Владилен Фуфаров возглавляет старейший хлебопекарный завод области
Одним из последних на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге может заявиться директор хлебомакаронного комбината «СМАК» Владилен Фуфаров. Он, вероятно, пойдет в гордуму по Чкаловскому округу №21, рассказал URA.RU источник.
«Фуфарова продвигает мэр [Алексей] Орлов», — поделился собеседник. По слухам, против Фуфарова выдвинется один из действующих депутатов, которых Орлов в следующем созыве думы не видит. При этом другой источник отметил, что окончательного решения по поводу Фуфарова нет.
Выборы намечены на сентябрь, а праймериз пройдут 22—28 мая. Орлов по итогам кампании хочет получить подконтрольный орган.
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